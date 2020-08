La première ligne de smartphones de Google – la série Nexus – n’était certainement pas synonyme de design et de fonctionnalités ultra-premium. Google a tenté de changer cette perception avec sa famille de téléphones actuelle, la série Google Pixel. Mais ce changement de nom et de stratégie Nexus-to-Pixel a également entraîné un autre changement clé: des prix plus élevés.

Si un matériel irréprochable n’est toujours pas le point fort de Google, l’innovation logicielle de la société a fait passer la série Pixel de zéro à un héros passionné de technologie en seulement quatre ans. En 2020, la fourchette de prix du Pixel s’étend désormais de 349 $ à 999 $, ce qui est assez différent des premières années. Plus récemment, la série « Pixel a » de milieu de gamme de Google a également mis le matériel Google sur le radar des consommateurs de masse.

Pour voir comment la feuille de route de l’entreprise a changé depuis 2016, nous avons compilé des étiquettes de prix et quelques points de discussion clés sur les produits pour chaque combiné Pixel jusqu’à présent.

Lire la suite: Tous les téléphones Google Pixel sortis jusqu’à présent

Prix ​​Google Pixel: 649 $ – 869 $

À 649 $, le Pixel d’origine semble assez bon marché par rapport aux produits phares d’aujourd’hui, mais ce n’était pas un début particulièrement abordable. Samsung a lancé son produit phare Galaxy S7 pour 689 $. Pendant ce temps, la variante chic de S7 Edge se vendait 769 $, juste une fraction de plus que les débuts à 769 $ du Pixel XL. Le Pixel XL de 128 Go coûte 869 $ pour les yeux, tandis que le malheureux (voir combustible), mais beaucoup plus sophistiqué, le Galaxy Note 7 coûte 850 $. La série Pixel était clairement destinée à jouer avec les grands enfants dès le premier jour.

Voir également: Revue de Google Pixel Redux: preuve de la puissance des logiciels

Google n’a pas hésité à facturer des prix plus élevés, même si, franchement, le matériel du Pixel de première génération était une poubelle brûlante. Le métal et la finition brillante s’écaillaient trop facilement, le téléphone n’avait pas la cote de résistance à l’eau et à la poussière IP68, de plus en plus standard, et la caméra arrière ne comportait même pas OIS. Il n’y avait vraiment pas beaucoup de matériel proposé pour un prix aussi élevé.

Au lieu de cela, Google Assistant, le Pixel Launcher et l’impressionnant logiciel de photographie HDR + de Google ont gagné certains de ses premiers fans. À ce jour, le logiciel reste l’une des raisons les plus convaincantes d’acheter un téléphone Pixel.

Prix ​​du Google Pixel 2: 649 $ – 949 $

Google a cherché à garder le point d’entrée de la série Pixel raisonnablement abordable avec l’arrivée du Pixel 2, en s’en tenant à son point d’entrée de base de 649 $ pour 64 Go de stockage et 749 $ pour la version 128 Go. Cependant, Google a vu de la place pour une hausse de prix avec le Pixel 2 XL. Son coût de base a bondi à 849 $ et 949 $ pour la variante de 128 Go, soit 80 $ de plus que son équivalent de première génération.

Voir également: Google Pixel 4a par rapport aux anciens téléphones Google: devez-vous mettre à niveau?

80 $ n’est pas la plus grande hausse de prix de l’histoire, mais cela place le Pixel 2 XL directement contre le Samsung Galaxy S8 Plus à 850 $. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour un téléphone qui s’avérerait avoir des problèmes d’autonomie de la batterie et d’affichage, tout en osant abandonner la prise casque avant la courbe. Cependant, Google a fait des progrès avec le matériel interne, introduisant le Pixel Visual Core pour améliorer les capacités d’intelligence artificielle et de traitement d’image du téléphone, donnant ainsi naissance à l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo du marché.

Même en gardant à l’esprit le coût considérablement élevé, Google a fait assez pour affiner sa vision originale et à peu près justifier le prix plus élevé. Comme nous l’avons dit à l’époque, vous n’achetez pas de Pixel uniquement pour le matériel. Au lieu de cela, la série Pixel 2 a été portée par son logiciel stellaire, trois ans de mises à jour du système d’exploitation et un système de caméra de premier ordre.

Prix ​​du Google Pixel 3: 799 $ – 999 $

Après avoir ouvert la voie avec le Pixel 2 XL de 2017, ce n’était qu’une question de temps avant que la plus petite entrée de la série voit son prix augmenter également. Cela s’est produit un an plus tard avec le Google Pixel 3 à 799 $, soit 150 $ de plus que les Pixel et Pixel 2 d’origine les plus basiques.

Voir également: Google Pixel 3 XL redux: il n’a pas bien vieilli

Dans le même temps, le Pixel 3 XL a vu son prix augmenter de 50 $ par rapport à son prédécesseur. Cela a mis l’option de stockage de 128 Go sur la barre des 999 $. Assez cher pour un téléphone avec seulement 4 Go de RAM et une seule caméra arrière. C’est l’année où Apple et Samsung ont normalisé l’idée de smartphones à plus de 1000 $, ce qui a provoqué beaucoup de réactions négatives à l’époque. Peut-être que Google s’est senti justifié de suivre le rythme des grands joueurs.

La hausse de prix de 150 $ du Pixel 3 est la plus controversée de Google (jusqu’à présent).

Google a fait des efforts pour justifier son prix plus élevé avec du matériel plus compétitif cette fois-ci. Un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68, un écran P-OLED fissuré, une caméra selfie grand angle, une charge sans fil et un look premium repensé ont fait passer la série Pixel d’un outsider défectueux mais courageux à un smartphone digne grand public. Ne parlez simplement pas de l’encoche disgracieuse de «baignoire» du Pixel 3 XL ou de l’autonomie douteuse de la batterie.

Prix ​​du Google Pixel 3a: 399 $

Le Pixel 3a de 2019 a marqué un changement majeur dans la stratégie des smartphones de Google. Avec un prix abordable de 399 $ (479 $ pour le 3a XL), le Pixel 3a a réduit de moitié le coût d’entrée dans l’écosystème de Google.

Le matériel moins que parfait de Google était plus facile à ignorer à ce prix. Des corps en plastique, des lunettes plus épaisses et une mémoire plus lente étaient tous des compromis parfaitement acceptables. Surtout que le Pixel 3a intègre de nombreuses fonctionnalités logicielles précédemment haut de gamme de Google, y compris ses capacités de caméra de pointe. Mieux encore, les spécifications bas de gamme ont permis de garantir que les téléphones plus abordables de Google puissent facilement durer une journée complète d’utilisation.

Dans l’ensemble, le Pixel 3a XL a peut-être été un peu cher, en particulier sur les marchés proposant de nombreuses alternatives abordables. Mais le Pixel 3a, plus petit et moins cher, était un package vraiment compétitif, à un prix juste pour le public occidental.

Prix ​​du Google Pixel 4: 799 $ – 999 $

Après avoir testé ses fans avec la série Pixel 3, il y a eu un soupir de soulagement collectif lorsque Google a retardé toute nouvelle augmentation de prix avec les Pixel 4 et 4 XL. Les modèles et les variantes de stockage coûtent exactement le même prix que la génération précédente. En une année de smartphones à 1 000 $, la stratégie de prix stagnante du Pixel 4 a défié l’ensemble du secteur.

Dans le même temps, les Pixel 4 et 4 XL ont plus de matériel que jamais auparavant. Les téléphones comportaient pour la première fois des caméras arrière doubles et un objectif arrière grand angle. La qualité d’affichage a mené le terrain et Google a rapidement adopté la tendance d’affichage à 90 Hz. La série Pixel 4 a également introduit le système radar Motion Sense et Soli de Google. Bien que la durée de vie de la batterie déjà faible ne vaille peut-être pas la peine, Motion Sense a présenté les efforts continus de Google pour marier un matériel unique avec des expériences logicielles améliorées.

Voir également: Google Pixel 4 vs Pixel 4a – Lequel devriez-vous acheter?

Mais la volonté de Google d’expérimenter continue d’être sa plus grande force et faiblesse. Alors que le Pixel 4 offrait certaines des meilleures fonctionnalités d’appareil photo et de logiciel, ses autres fonctionnalités ne pouvaient pas tout à fait ébranler ce manque de polissage qui affectait les premiers pixels. Jusqu’à ce que cela soit réglé, un Pixel phare de plus de 1 000 $ serait une vente difficile.

Prix ​​du Google Pixel 4a: 349 $

Cela nous amène à la dernière offre de Google, le Pixel 4a. Au prix de 50 $ de moins que le Pixel 3a, c’est la première fois que Google abaisse le prix demandé pour une nouvelle génération. Et parlez d’une bonne affaire.

Un meilleur matériel de traitement supprime les tremblements occasionnels du 3a, la caméra est sublime et il existe bien sûr le logiciel de premier ordre de Google. Tout cela pour un tiers du coût de certains produits phares. Comme nous l’avons dit dans notre examen, cela représente la meilleure expérience Google pour beaucoup moins d’argent.

Cependant, le Pixel 4a a encore plus de concurrence cette année. L’Apple iPhone SE, le OnePlus Nord (en dehors des États-Unis) et le Samsung Galaxy A51 se battent tous à des prix similaires. Sans oublier une multitude d’autres téléphones abordables de marques comme Xiaomi et Realme en Europe et en Asie. Mais la légère baisse de prix du Pixel 4a lui donne un avantage sur ce segment de marché de plus en plus chargé.

Il n’y a pas de modèle XL cette génération, mais le Google Pixel 4a 5G est en route. Cependant, ce téléphone coûtera 499 $, soit 20 $ de plus que le 3a XL de l’année dernière et plus cher que le OnePlus Nord compatible 5G. 20 $ n’est pas une énorme majoration pour la 5G, mais cela place définitivement le téléphone dans un segment de marché différent de celui du 4a. L’écart de prix de 150 $ avec le Pixel 4a est le plus important à ce jour pour Google. Nous devrons voir si le matériel du Pixel 4a 5G en fait assez pour convaincre les consommateurs de sa proposition de valeur.

Lire la suite: Google Pixel 4a 5G: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Historique des prix de Google Pixel: vue d’ensemble

Au moment de la rédaction de cet article, le point d’entrée le moins cher de la gamme phare Pixel de Google coûte 150 $ de plus que lors du lancement de la gamme il y a quatre ans. C’est une majoration assez importante sur seulement quatre générations, mais en fait assez typique de l’industrie mobile. Les téléphones de Google n’ont jamais été bon marché, mais un gel des prix après le saut du Pixel 3 les a aidés à rester compétitifs alors que leurs rivaux phares Apple et Samsung ont réclamé des sommes à quatre chiffres.

Même les plus hautes spécifications de la série Pixel n’ont pas encore osé s’aventurer au nord de la barre des 1 000 $. Cependant, après le gel des prix du Pixel 4, il y a le sentiment inquiétant que les futurs Pixels pourraient coûter plus cher encore, d’autant plus que nous entrons dans l’ère de la 5G.

Alors que la gamme phare Pixel est devenue de plus en plus chère, la série abordable de Google est allée dans l’autre sens. Le Pixel 4a coûte 50 $ moins cher que le Pixel 3a et est livré avec du matériel bien amélioré et le mélange d’excellence logicielle de Google. Le prochain Pixel 4a 5G devrait coûter 499 $, ce qui en fait le téléphone de milieu de gamme le plus cher de Google à ce jour. Mais il faut s’y attendre avec le passage à la 5G et d’autres mises à niveau matérielles.

Le portefeuille de produits de Google a (jusqu’à présent) tenté de plaire à tout le monde. Des produits phares coûteux pour les passionnés et des versions abordables pour les plus soucieux de leur budget. Google n’aime pas parler de ventes, mais la gamme « Pixel a » semble être la plus réussie commercialement des deux approches. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que le Pixel 4a soit encore plus agressif sur le prix.

Cela nous amène au Google Pixel 5. Toutes les rumeurs sur le Pixel 5 suggèrent jusqu’à présent qu’il sera alimenté par un chipset de milieu de gamme plus abordable de la série Snapdragon 700. Cela pourrait aider à réduire le prix du Pixel 5. Nous devrons simplement voir si Google considère l’avenir de ses Pixels phares comme ultra-premium et coûteux, ou plus grand public et abordable.

Que pensez-vous de la tarification de Google Pixel et de son approche à deux niveaux des appareils au cours des quatre dernières années?

Chargement du sondage