Dans la foulée de la Strade Bianche de samedi dernier en Italie, le retour du cyclisme de haut niveau après la pause du coronavirus se poursuit avec la 77e édition de cette course emblématique à travers la Pologne. Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct du Tour de Pologne 2020 avec notre guide ci-dessous.

Les coureurs ont décollé du stade de Silésie à Chorzów mercredi, l’épreuve en cinq étapes devant s’achever dimanche à Cracovie.

Les 19 équipes de l’UCI WorldTour ont aligné une équipe pour la course de cette semaine, qui couvre une distance totale exténuante de 911,4 km, avec l’événement avec des wild cards ProSeries et des coureurs de l’équipe nationale polonaise.

Bien qu’il y ait eu des courses scintillantes, y compris la première victoire de Richard Carapaz pour sa nouvelle équipe Ineos avec un sprint en montée envoûtant sur l’étape 3, les premières étapes ont été quelque peu éclipsées par un accident impliquant Fabio Jakobsen qui a vu le pilote Deceuninck-QuickStep placé dans un coma médicalement induit. Le cycliste néerlandais s’est heureusement réveillé et est actuellement décrit comme étant dans un « bon » état.

Lisez la suite pour découvrir comment regarder le Tour de Pologne où que vous soyez dans le monde.

Regardez le Tour de Pologne en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens du cyclisme de ce week-end plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Tour de Pologne, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger car elle est susceptible d’être géo-bloquée.

C’est là que l’utilisation de l’une des meilleures options VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick,

Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN

dès maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives qui sont actuellement en vente.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder le Tour de Pologne. Participez à cette offre maintenant!

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

Comment regarder le Tour de Pologne en ligne gratuitement en Pologne

La bonne nouvelle pour les fans de cyclisme polonais est que la course est diffusée gratuitement sur l’organisation de médias publique TVP, avec une couverture complète via le site Web de TVP.

La couverture sur TVP commence chaque jour à 13h30 heure locale.

Comment regarder le Tour de Pologne en ligne aux États-Unis

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les fans de cyclisme américains car aucun réseau américain ne diffuse le Tour de Pologne.

L’alternative consiste à utiliser l’un des VPN comme décrit ci-dessus, à définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et à partir de là. Mais sachez que la plupart des services de streaming payants nécessitent une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

Comment diffuser le Tour de Pologne 2020 en direct au Royaume-Uni

Bien que n’étant pas exactement une couverture complète, Eurosport a les droits exclusifs de montrer le Tour de Pologne en direct au Royaume-Uni.

Eurosport 1 devrait montrer au moins une heure d’action en direct à partir de 16h30 chaque jour, avec des moments forts chaque soir. Si vous cherchez à regarder la course sur un ordinateur portable ou un appareil mobile, vous devrez saisir le twitch autonome d’Eurosport Player qui coûte 6,99 £ par mois ou 39,99 £ pour toute l’année.

Diffusion en direct du Tour de Pologne 2020 en Australie

Le Tour de Pologne est présenté Down Under via Eurosport.

Malheureusement, la chaîne n’est plus disponible via Foxtel ou Kayo Sports, le réseau étant désormais exclusif au service de boîte de streaming PVR Fetch TV, le service au prix de 8,99 $ / mois.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.