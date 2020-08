La quatrième manche de la saison de Formule 1 retardée par le coronavirus voit les coureurs se rendre à Silverstone ce week-end pour la première de deux courses consécutives sur la piste emblématique.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 avec notre guide ci-dessous.

La cinquième manche de la saison F1 2020 repensée voit Lewis Hamilton chercher à remporter des victoires consécutives à domicile. Lisez notre guide pour regarder la F1 en ligne et obtenez une diffusion en direct du 70e anniversaire du Grand Prix dès aujourd’hui.

Le GP de Grande-Bretagne du week-end dernier sur le même circuit a livré une finale passionnante, Hamilton réussissant d’une manière ou d’une autre à rentrer à la maison en premier, malgré le pilote Mercedes parcourant la majeure partie du dernier tour avec un pneu grillé, empêchant Max Verstappen de poursuivre.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, cherchera à se faire pardonner après avoir souffert de problèmes de pneus le week-end dernier à quatre tours de la fin, le pilote finlandais pataugeant à une 11e place décevante après un bon début de course.

Sergio Perez a une fois de plus été contraint de se retirer de l’action de ce week-end après que le pilote Racing Point ait de nouveau été testé positif pour COVID-19, le pilote de réserve Nico Hulkenberg devant le remplacer.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment regarder le Grand Prix du 70e anniversaire, où que vous soyez dans le monde.

Grand Prix du 70e anniversaire de F1: où et quand?

Le programme des courses de ce week-end à Silverstone est le suivant:

Pratique 1 – Vendredi 31 juillet à 11h00 BST / 12h00 CEST / 6h00 HE / 3h00 PT

Pratique 2 – Vendredi 31 juillet à 15h BST / 16h CEST / 10h HE / 7h PT

Pratique 3 – Samedi 1er août à 11 h 00 BST / 12 h 00 CEST / 6 h HE / 3 h HP

Qualifications – Samedi 1er août à 14h BST / 15h CEST / 9h ET / 6h PT

Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 – Dimanche 2 août à 14 h 10 BST / 15 h 10 CEST / 9 h 10 HE / 6 h 10 PT

Regardez le Grand Prix du 70e anniversaire en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens des courses de ce week-end au départ de Silverstone plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Grand Prix du 70e anniversaire, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick,

Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN

dès maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives qui sont actuellement en vente.

Comment regarder le Grand Prix du 70e anniversaire en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

ESPN détient les droits de diffusion exclusifs de la saison 2020 de Formule 1.

Cela ouvre une foule d’options pour les ventilateurs F1 coupant le cordon, le réseau étant disponible via un certain nombre d’opérateurs over-the-top.

Le moins cher d’entre eux est le forfait Orange de Sling TV à 30 $ qui comprend ESPN et offre une période d’essai GRATUITE avant la facturation.

Une solution plus complète pour ceux qui cherchent à contourner le câble est Hulu + Live TV qui coûte 54,99 £ par mois et offre 65 chaînes, y compris ESPN, ainsi qu’un accès à l’impressionnante bibliothèque de contenu à la demande exclusif de Hulu.

La couverture de la course de dimanche commence à 8 h HE avec l’extinction des lumières pour le Grand Prix du 70e anniversaire prévu à 9 h 10 HE sur ESPN (la construction commence à 8 h 00).

Hulu avec Live TV – 54,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming.

Sling TV – 30 $ par mois – Pour accéder à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR.

YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être plus cher que la concurrence, mais en plus d’ESPN, vous avez également accès à HBO avec votre plan. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

SlingTV est votre meilleur pari

L’inscription à SlingTV est le moyen le plus simple et le plus abordable d’attraper les qualifications et la grande course de ce week-end.

Abonnez-vous à Sling TV maintenant et obtenez 3 jours d’accès gratuits pour l’essayer! Vous pouvez également obtenir 10 $ de rabais le premier mois, ce qui signifie que vous ne payez que 20 $ pour voir tout cela se produire en direct!

À partir de 20 $ chez Sling

Comment diffuser le GP du 70e anniversaire 2020 en direct au Royaume-Uni

Sky offrira sa couverture complète de la course via sa chaîne Sky Sports F1 et l’application SKy Go, y compris une option pour regarder l’action en 4K pour les clients Sky Q, ainsi que des diffusions complètes des essais et des qualifications.

Pour ceux qui cherchent à éviter d’être liés à un contrat, il existe l’option du pass mensuel Sky Sports de Now TV. Il coûte 33,99 £ pour 30 jours, ce qui se compare très favorablement au pass 24 heures à 9,99 £, et vous permet d’accéder aux 11 chaînes Sky Sports.

Comment diffuser le Grand Prix du 70e anniversaire en direct au Canada

TSN et sa chaîne sœur francophone RDS ont les droits exclusifs de diffuser en direct l’action de F1 au Canada.

Si vous n’êtes pas déjà abonné via le câble, les services de streaming TSN Direct et RDS Direct sont au prix de 4,99 $ CA par jour ou 19,99 $ par mois.

La couverture sur l’une ou l’autre des chaînes est mise en ligne juste avant le début de chaque session. Le Grand Prix du 70e anniversaire débutera à 9 h 10 HE / 6 h 10 HP, heure canadienne ce dimanche, avec les qualifications la veille le samedi 1er août à 9 h HE / 6 h HP.

Diffusion en direct du Grand Prix du 70e anniversaire de la F1 en Australie

Fox Sports a des droits exclusifs en direct sur la F1 Down Under de cette saison.

Si vous ne voulez pas l’engagement d’un abonnement au câble, la bonne nouvelle est que la couverture de Fox Sports F1 est également disponible via le service de diffusion en continu Kayo Sports.

Le service est disponible à partir de seulement 25 $ par mois – et il est livré avec une période d’essai GRATUITE de 2 semaines.

Le GP de Grande-Bretagne commence à 23h10 AEST dimanche, mais vous pouvez également regarder toutes les séances d’essais et de qualification via Fox et Kayo (voir les horaires ci-dessus).

