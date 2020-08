Dans de nombreuses organisations, il est difficile de voir d’où viendra la croissance de carrière. Peut-être que votre patron ne va bientôt nulle part et qu’il ne semble pas y avoir d’opportunités latérales utiles pour le moment. Il n’est pas toujours facile de trouver des moyens de «se développer sur place» entre-temps. Même si votre patron tient beaucoup à vous et souhaite que vous réussissiez, il n’a peut-être pas pensé à partager avec vous l’une des rares ressources dont il dispose: l’accès à son leadership, que ce soit son propre patron ou celui de son patron.

C’est assez typique pour un cadre supérieur de deux ou trois niveaux de ne pas en savoir beaucoup sur vous ou la qualité de votre travail, ou même avoir un quelconque intérêt pour vous. Ils peuvent ne pas vous reconnaître, vous connaître par votre nom ou avoir une idée de vos forces – ce qui ne peut pas être excellent pour votre carrière, non? Et pourtant, pour autant que vous le sachiez, le dirigeant principal peut pleurer tous les soirs: « N’y a-t-il pas quelqu’un qui puisse intervenir pour gérer plus de travail? »

Votre patron mettra-t-il un bon mot pour vous?

Il peut être difficile de se présenter devant un dirigeant principal qui ne réfléchit pas à la manière de renforcer le banc de talents, de planifier la relève ou même d’apprendre à connaître les membres de l’équipe, peu importe à quel point votre propre patron parle de vous.

Voici quelque chose à essayer: encouragez votre patron à dire qu’il vous amènera à la prochaine réunion importante. Votre patron peut expliquer: «Jane est en fait le point sur ce point. Bien sûr, je serai là pour répondre à toutes les questions, mais Jane et moi avons tout discuté, elle fait le bon travail, et je veux qu’elle puisse vous en parler elle-même. »

Si le senior leader est relativement nouveau dans l’équipe, votre patron pourrait mettre en place la situation de cette façon: «Senior Leader, vous êtes ici depuis X mois et vous avez déjà accompli Y et Z. Nous avons fait tout cela très bien travail, et nous voyons les résultats de A, B, C et D. Maintenant que nous sommes [stable/on an upward trajectory/finding our footing], que pensez-vous de l’expérimentation pour voir comment nous pourrions mieux gérer les choses en impliquant d’autres membres de l’équipe? »

Préparez votre pitch

Mais disons que votre patron ne veut pas dépenser son maigre capital politique en vous mettant devant son propre patron. Dans ce cas, vous devrez peut-être trouver d’autres alliés, qu’il s’agisse d’autres hauts dirigeants que vous connaissez déjà, de votre partenaire commercial RH ou même d’un fournisseur avec lequel vous travaillez bien – toute personne ayant une relation positive avec le dirigeant principal.

Ou vous devrez peut-être trouver l’opportunité de faire un argumentaire pour vous-même, que vous le fassiez par courriel ou peut-être au début ou à la fin d’une réunion. Avant Covid-19, j’encourageais même les dirigeants de niveau intermédiaire à apprendre les horaires de leurs hauts dirigeants et à les «croiser» dans la salle de repos ou les toilettes!

Mais vous devez d’abord déterminer votre argumentaire: Pourquoi êtes-vous la bonne personne au bon moment, et qu’aimeriez-vous accomplir, à la fois pour l’organisation et pour vous-même? Par exemple: « Je pense que, basé sur [our recent organizational change/the experience I’ve had on the ad hoc task force, etc.], Je pourrais prendre plus de responsabilité pour l’exécution. Mon équipe est en bon état de fonctionnement et j’ai de solides relations de travail interministérielles. Je pourrais donc prendre en charge certains de ces nouveaux projets directement, ce qui me permettrait d’en apprendre davantage sur l’entreprise.

Gérer l’interaction

De nombreux hauts dirigeants hésitent à nouer des relations à deux ou trois niveaux avec des personnes qui ne connaissent pas leur façon de travailler ou qui ne sont pas habituées à la pression qu’elles subissent. Vous voudrez donc montrer que vous pouvez supporter la chaleur – et que vous êtes impatient d’apprendre de tout commentaire que le dirigeant principal a à offrir.

Si vous êtes ouvert à propos de votre désir de commentaires et spécifiez que vous êtes à l’aise pour les absorber, il y a plus de chances que le dirigeant principal partage réellement son point de vue avec vous. Plus vous êtes concret sur votre volonté et votre capacité à absorber leurs commentaires et à vous adapter, plus vous aurez de chances qu’ils acceptent d’être directs.

Vous pourriez commencer: « Senior Leader, j’ai beaucoup d’opinions sur ce sujet, mais interrompez-moi si vous n’aimez pas la direction que je prends. » En fait, vous déclarez: «Je fais partie de votre équipe – ici pour travailler avec vous comme vous le souhaitez. Et je peux accepter les critiques. Si le haut dirigeant vous coupe la parole, reconnaissez-le: «D’accord, je vois que vous m’avez arrêté là. Vous n’aimez pas cette approche. » Non seulement vous montrez que vous comprenez, mais vous ne serez pas considéré comme résistant ou défensif. Lorsque vous en avez l’occasion, vous pouvez demander explicitement: «J’essaie d’apprendre à mieux vous présenter les choses. Pourriez-vous me dire ce que j’ai dit ou comment je l’ai dit qui a déclenché l’alarme pour vous?

Il n’est pas toujours facile d’avoir accès à vos hauts dirigeants et il peut être difficile de savoir comment interagir avec eux. Mais si vous pouvez saisir cette opportunité, c’est un bon moyen de commencer rehausser votre profil, développer votre sens politique et éventuellement faire progresser votre carrière.

Auteur: Liz Kislik

Pendant plus de 25 ans en tant que présidente de Liz Kislik Associates, une société de conseil en gestion de renommée nationale, Liz Kislik s’est concentrée sur l’avancement des résultats commerciaux pour ses clients, tels que American Express, Orvis, The Girl Scouts, Guthy-Renker, Staples et Highlights for Les enfants.

