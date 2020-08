BIENVENUE DANS LE PLUS GRAND STADE SUR TERRE !!! Cela fait presque un mois que le Camp Nou a ouvert ses portes pour un match de Barcelone, mais nous en avons un gros ce soir alors que les géants catalans accueillent Naples pour le match retour de leur huitième de finale de Ligue des champions. Le Barça remporte l’avantage des buts à l’extérieur après un match nul 1-1 au match aller il y a près de six mois, mais Naples est une très bonne équipe maintenant et cela devrait être 90 minutes fantastiques de football européen. Et vous êtes invités à vous joindre à nous pour suivre et commenter toute l’action. BLOG EN DIRECT !!!

INFO MATCH

Compétition / Tour: UEFA Champions League 2019-2020, Huitièmes de finale, match retour

Résultat de la première étape: Naples 1-1 Barcelone

Date / heure: Samedi 8 août 2020, 21h CET (Barcelone), 20h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 15h ET, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Cüneyt Çakir (TUR)

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Comment regarder à la télé: CBSSN (USA), BT Sport 2 (Royaume-Uni), SuperSport 5 (Nigeria), SONY TEN 2 (Inde), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment diffuser: CBS All Access (USA), DAZN (Canada), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar + (Espagne), autres

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, quelle que soit la concurrence, VISCA EL BARÇA!