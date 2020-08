Nous voulions vraiment commencer à éditer des vidéos sur Youtube et nous avons décidé de commencer par un classique: le joueur de tennis parfait. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur chacun des coups qui se produisent sur le terrain, des aspects tels que le premier et le deuxième service, le coup droit, le revers, le repos, la volée, le mouvement des pieds ou encore la force mentale. Un design masculin qui sera réalisé par José Moron et une autre femme qui sera en charge de Fernando Murciego.

Comme prévu, les noms de Roger Federer, Rafael Nadal ou Serena Williams seront très présents dans le travail, même si nous avons également essayé de ne pas rester uniquement avec le talent des meilleurs et d’aller un peu plus loin, rassemblant autant de visages différents que possible. possible. Il aurait été très facile de garder la plupart des tirs d’un Federer ou d’un Serena, mais notre intention a également été d’ouvrir un peu le champ de tir pour faire place à plus d’options. Même si cela n’a pas toujours été facile.

De plus, nous avons également osé avec un profil historique de joueurs retraités qui méritaient également une place dans notre vidéo. Combien de coups recevriez-vous de Pete Sampras? Et de Steffi Graf? Une façon de faire un doux voyage à travers les temps passés et de rendre hommage aux grands joueurs de tennis qui ont comblé l’écart avec le tennis d’aujourd’hui.

Surtout, le but de la vidéo est de fournir différents points de vue et opinions sur les meilleurs plans de l’histoire du tennis, un débat qui ne serait pas le même sans vous, les membres du forum, alors n’hésitez pas à nous fouetter si vous voyez que quelque chose ne vous convient pas.

Vous avez plus aimé les créations de Morón ou celles de Murciego? Nous laissons la porte ouverte pour que vous donniez votre avis, pour que vous disiez ce sur quoi vous êtes d’accord, qui nous avons oublié ou quel coup devrait être changé immédiatement. C’est ton tour!