Max Verstappen a terminé le début de saison dominant de Mercedes avec un brillant triomphe en Grand Prix du 70e anniversaire alors que Red Bull remportait la bataille stratégique.

Voici nos conclusions après une course intrigante dans la chaleur de Silverstone…

Christian est un clairvoyant

Dans nos conclusions du Grand Prix de Grande-Bretagne, nous avons expliqué comment le patron de Red Bull, Christian Horner, avait prédit des températures plus chaudes une semaine plus tard et des composés de pneus plus souples ont donné à son équipe une chance de prendre le dessus sur Mercedes.

Christian s’est avéré être absolument parfait. Alors peut-être qu’il devrait investir dans une boule de cristal, une petite tente et s’installer sur le front de mer le plus proche en tant que Gypsy Rose Horner.

Max Verstappen était sur le point de réviser la Mercedes boiteuse et crevée de Lewis Hamilton dans le dernier tour il y a une semaine, mais cette fois, il n’a pas eu besoin de chance pour remporter une victoire pleinement méritée.

Mercedes, comme Horner l’avait soupçonné, a eu du mal dans la chaleur avec des boursouflures de pneus et la décision de Red Bull de démarrer Verstappen avec des pneus durs a payé le dividende maximum (désolé).

L’écriture était sur le mur dès le 11e tour lorsque le Néerlandais se rapprochait de Valtteri Bottas et Hamilton, et bien qu’il ait été averti par son ingénieur de course Gianpiero Lambiase de ne pas trop s’approcher pour préserver ses pneus, il a répliqué: «Je suis ne va pas rester assis comme une grand-mère!

Verstappen savait que c’était sa chance de mettre enfin sous pression Mercedes sur le mérite pour la première fois cette année et il l’a saisi à deux mains – à la hauteur de tout ce que son chef d’équipe avait espéré avec ses commentaires la semaine dernière.

Il reste à voir s’il s’agissait d’un événement ponctuel ou, lors du Grand Prix d’Espagne la semaine prochaine avec des températures susceptibles d’être encore plus élevées, Red Bull peut être tout aussi compétitif.

Ingénieur: « Max, je pense que nous sommes un peu proches pour les pneus à ce stade. » Max: « Mate ça la seule chance d’être près de la Mercedes. Je ne suis pas juste assis derrière comme une grand-mère! » # F170 🇬🇧 # F1 – Planet F1 (@ Planet_F1) 9 août 2020

Critique rare de Bottas

On n’entend pas souvent Valtteri Bottas critiquer son équipe, ce n’est pas son style. Mais il y avait un commentaire barbelé définitif du Finlandais dans son entretien d’après-course.

Peut-être qu’avec un contrat pour l’année prochaine nouvellement confirmé, Bottas pense qu’il a un peu de sécurité pour lui permettre de s’exprimer.

«En équipe, je pense que nous dormions à un moment donné. La stratégie était sous-optimale », a déclaré Bottas, qui avait débuté en pole position mais n’a terminé que troisième après son deuxième arrêt au stand au 33e tour en même temps que le vainqueur de la course Max Verstappen n’a rien fait pour améliorer ses perspectives.

Bottas avait l’air d’avoir la mesure de son coéquipier Lewis Hamilton, mais la décision de Mercedes de laisser le champion du monde à l’écart pour un second relais plus long s’est avérée bénéfique. Hamilton, sur du caoutchouc frais à la fin, a dépassé son collègue pour sécuriser P2.

Évidemment, aucun pilote ne sautera de joie en terminant P3 après avoir démarré en pole. Cependant, Bottas a clairement senti qu’il avait été court-circuité, ou du moins ne pas avoir eu la meilleure opportunité de maximiser sa course, et même avec l’engagement d’une autre année de l’équipe, il doit se demander s’il ne sera jamais autre chose que simplement leur «ailier».

Verstappen est enfin aux stands, et il ne lui faut que 5 virages pour reprendre l’avantage sur Bottas! Quelle course du pilote néerlandais. # F170 pic.twitter.com/8NOaQc6r3X – iGP Manager (@iGPManager) 9 août 2020

Vettel exprime son dégoût

Cela en dit long sur les efforts de Ferrari lorsque Charles Leclerc décrit la P4 comme «comme une victoire». Alors, que donnerait son coéquipier Sebastian Vettel pour terminer quatrième maintenant?

L’ancien quadruple champion du monde figurait parmi les également-rans en P12, derrière les deux AlphaTauri, après un autre après-midi désespéré.

Cela a commencé par une vrille auto-infligée au troisième virage seulement, dans laquelle Vettel a miraculeusement évité toutes les autres voitures, puis a présenté une attaque verbale contre l’équipe par radio après être sorti d’un arrêt au stand dans la circulation.

« C’est dans l’écart que nous n’avons pas aimé », a déclaré l’Allemand. «Nous en avons parlé ce matin. Je vais m’accrocher mais vous savez que vous avez foiré. «

Ce ne sera jamais l’année la plus facile pour Vettel après que Ferrari eut révélé avant le début de l’action de cette année qu’ils le relâchaient à la fin de la saison. Un peu comme vivre en lock-out avec un partenaire avec lequel vous rompez.

Pour continuer cette analogie, Martin Brundle lors du commentaire sur Sky l’a comparé à un «divorce long et compliqué», alors où vont-ils à partir d’ici?

La différence de performance entre Vettel et son coéquipier Leclerc est énorme. Vettel a révélé qu’il était «à court de réponses» en ce qui concerne la façon d’extraire plus d’une voiture strictement au milieu de terrain, bien que Leclerc le puisse clairement. La question est de savoir qui est le plus fautif – lui ou Ferrari?

La conduite de Vettel est sans aucun doute devenue erratique, au point même de se demander si Aston Martin ferait le bon choix en l’engageant pour l’année prochaine aux dépens de Sergio Perez, en supposant que cela se confirme.

Mais également, sa voiture est évidemment inférieure à celle de Leclerc, car la différence de résultats – que ce soit en qualifications ou en course – est nettement supérieure à leurs capacités respectives de pilote.

Si les choses continuent dans la même veine, le divorce auquel Brundle a fait allusion pourrait même être accordé comme un «quickie» plutôt que pour une durée complète.

📻 Vettel: « C’est dans l’écart que nous n’avons pas aimé. Nous en avons parlé ce matin. Je vais rester là-dedans, mais nous savons que vous vous êtes trompé » # F1 # F170 – Luke Smith (@ LukeSmithF1) 9 août 2020

Albon à son meilleur

C’était juste le genre de course dans laquelle Alex Albon prospère – réalisant un dépassement après l’autre, encore une fois impressionnant par la façon dont il gagne des positions en produisant des mouvements habiles.

L’un en particulier aurait dû donner un plaisir particulier au chauffeur thaïlandais né à Londres. Il a dépassé Pierre Gasly, avec qui nous avons émis l’hypothèse la semaine dernière qu’Albon pourrait encore être impliqué dans un «échange de poste inversé» 12 mois après le moment où cela s’était produit précédemment entre Red Bull et leur équipe soeur AlphaTauri.

Au final, Albon a terminé P5, à 39 secondes de son coéquipier Red Bull et vainqueur de la course Max Verstappen, et une position qui est à peu près normale pour le parcours. Pas parfait, mais moins un problème à cause de la victoire qui l’éclipsera naturellement.

Albon a fini avec une demi-minute d’avance sur Gasly et c’est un résultat qui lui a peut-être fait gagner du temps, bien qu’il ait encore besoin de suivre avec une autre démonstration encourageante à Barcelone la semaine prochaine.

Jon Wilde