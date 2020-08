Cette semaine, dans Apple News, nous avons entendu une rumeur selon laquelle un iPhone 12 uniquement 4G pourrait être un peu en retard à la fête. La rumeur suggère qu’Apple pourrait sortir une version de l’iPhone 12 sans prise en charge ultra-rapide de la 5G. De toute évidence, ce téléphone serait moins cher que ses homologues alimentés par la 5G.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons vu Apple entrer dans divers litiges avec d’autres entreprises, un drame fou de Fortnite, des numéros d’expédition d’iPhone incroyablement élevés et des informations sur le service d’abonnement Apple One.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

Un iPhone 12 uniquement 4G pourrait être en préparation: Selon un rapport de Business Insider, il pourrait y avoir un modèle d’iPhone 12 sans prise en charge de la 5G. Prévue pour atterrir en 2021, la variante iPhone 12 serait moins chère que les modèles d’iPhone 12 alimentés par 5G mais plus chère que l’iPhone SE (et l’iPhone SE 2 que nous prévoyons voir en 2021).D’une manière ou d’une autre, Apple a établi un nouveau record d’expédition iPhone: Si vous ne l’avez pas remarqué, il y a une petite pandémie dans le monde et les États-Unis ne la gèrent pas très bien. On pourrait penser que les expéditions d’iPhone aux États-Unis seraient en baisse à cause de cela. Cependant, non seulement ils ne sont pas en baisse, mais ils sont en hausse, si élevés qu’Apple s’est établi un nouveau record. Il a expédié 15 millions d’iPhones aux États-Unis au deuxième trimestre 2020, plus que jamais. Vous pouvez parier qu’une grande partie de ces envois était des appareils iPhone SE.Le drame fortnite commence alors qu’Apple le lance sur l’App Store: Au cours des deux derniers jours, Fortnite a fait la une des journaux alors que le créateur Epic Games s’est engagé avec Apple (et, éventuellement, Google). Epic a volontairement enfreint les règles de l’App Store et du Play Store, puis a été expulsé de chaque magasin en quelques heures. Epic a ensuite poursuivi les deux sociétés, prouvant que c’était une ruse élaborée pour prouver un point. En savoir plus ici.Google Maps est de retour sur l’Apple Watch: Après trois ans d’absence, les utilisateurs d’Apple Watch pourront enfin utiliser à nouveau Google Maps. Dans les semaines à venir, l’application apparaîtra sur Apple Watches, permettant des itinéraires en voiture, à pied, à vélo et en transports en commun.Le service d’abonnement tout-en-un d’Apple serait en route: Selon certaines rumeurs, Apple pourrait envisager de lancer quelque chose appelé Apple One. Le service regroupera plusieurs de ses services sous un seul prix d’abonnement. Cela inclura probablement Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus et le stockage iCloud de haut niveau. Il pourrait également inclure un nouvel abonnement fitness, qu’Apple n’a pas encore déployé.Apple contre-poursuit Koss pour un différend sur le casque: Récemment, le créateur de casques Koss a poursuivi Apple, alléguant que la société Cupertino avait utilisé une partie de sa technologie brevetée dans les écouteurs Beats et AirPods. Cependant, Apple contre-poursuit Koss, affirmant qu’il avait en fait rencontré Koss pour utiliser les brevets en question, mais avait ensuite décidé de ne pas le faire. De plus, Apple allègue que Koss a violé une NDA (que Koss a exigée!), Donc la poursuite devrait être rejetée. Drame juteux.Entreprise avec le logo de la poire poursuivie par Apple: Parlant d’Apple poursuivant d’autres entreprises, une entreprise canadienne avec un logo de poire est critiquée par Apple pour des similitudes de conception. L’entreprise – Prepear, qui donne des conseils sur les recettes et la planification des repas – va essayer de lutter contre Apple. Vous pouvez voir les deux logos ici.Martin Scorcese travaille avec Apple pour créer du contenu exclusif: Le cinéaste légendaire Martin Scorcese a conclu un accord avec Apple pour produire des films pour son service Apple TV Plus. Le premier film s’appellera « Killers of the Flower Moon » et la star Scorcese est le pilier de Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro (je veux dire vraiment, qui d’autre jouerait-il?).

