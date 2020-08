Après la positivité coronavirus de deux joueurs de l’Atletico Madrid, la confirmation de celle de deux composants de la Valence. Une situation extrêmement délicate, qui sera gérée avec le plus grand sérieux et dans le plus grand respect des protocoles.

Le communiqué de presse officiel du club espagnol en parle également, ce que nous rapportons ci-dessous.

Valence, le communiqué: « Deux points positifs, nous garderons les protocoles rigides »

La déclaration de Valence, qui confirme la positivité de deux membres. Il se lit:

«Dans la PCR et les tests sérologiques réalisés ce lundi par la première équipe, le personnel technique et l’environnement plus direct, à l’occasion du démarrage des travaux de pré-saison, deux cas positifs ont été détectés à Covid-19, qui sont isolés dans leurs domiciles respectifs en accord avec les protocoles de la Liga et de Valence elle-même, avec communication immédiate aux autorités sanitaires.

Valence, qui depuis le début de cette crise sanitaire a accordé une importance particulière aux mesures de lutte contre la propagation de la pandémie, maintiendra un protocole très strict dans lequel tous les membres de la première équipe et le staff technique sont absolument engagés. «