12 août 2020, par Massimiliano Volpe

Nouvelle mission en Europe pour Mario Monti, toujours en première ligne lors des urgences économiques. L’ancien premier ministre présidera le Commission de la santé et du développement durable établi par le bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé.

Ce nouveau groupe de travail, qui commencera ses travaux le 26 août, formulera des recommandations sur les investissements et les réformes visant à améliorer la résilience des systèmes de santé et de protection sociale dans les 53 États membres de la Région européenne de l’OMS, a précisé Hans Henri P. Kluge, Directeur général de l’OMS pour l’Europe. «Nous sommes fiers que Monti, très respecté pour son leadership démontré en tant que Premier ministre italien à un moment critique, en tant que commissaire européen et président de Bocconi, ait accepté de présider la Commission», a-t-il ajouté.

L’ancien Premier ministre devra donc conseiller l’Europe sur les démarches à entreprendre pour sortir des sables mouvants provoqués par l’urgence coronavirus.

Aux côtés de Mario Monti, de nombreux représentants du paysage politique européen, d’anciens chefs d’État et de gouvernement, des scientifiques et économistes, des responsables d’institutions de santé et d’assistance sociale et des représentants du monde des affaires et des institutions financières seront également au travail. «Je suis heureux», a ajouté Monti, «que la Commission puisse compter sur un coordinateur scientifique du calibre du professeur Elias Mossialos, fondateur et directeur de la London School of Economics Department for Health Policy ».

L’idée de la commission est née après la polémique impliquant l’Organisation mondiale de la santé. dans la gestion de l’urgence causée par le coronavirus en fournissant des recommandations contradictoires à plusieurs reprises.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relative aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez le i

champs facultatifs suivants:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relative aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.