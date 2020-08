Il Athlète de Madrid a rapporté ce lundi que les nouveaux tests subis par le personnel et le personnel d’entraîneurs n’avaient pas donné de résultats plus positifs pour le coronavirus et ont confirmé que les deux touchés sont l’Argentin Ange Correa et le croate Sime Vrsaljko.

Après avoir annoncé ce dimanche que deux des volets de l’expédition matelas qui allait se rendre à Lisbonne pour la ‘finale à huit’ de la Ligue des champions, ils avaient été testés positifs pour Covid-19 lors des tests de samedi, la première équipe et les membres du personnel d’entraîneurs ont passé de nouveaux tests le même jour, « dont le résultat a été négatif dans tous« , donc ce lundi après-midi, ils pourront reprendre l’entraînement.

En outre, le club madrilène a indiqué que « suivant le protocole de santé, lesdits tests ont également été effectués sur des proches vivant avec les deux cas positifs, qui étaient tous également négatifs ».

En ce sens, et après avoir reçu aux Services médicaux « l’autorisation des deux cas de révéler leur identité et ainsi mettre fin aux spéculations », l’Atlético a annoncé que les deux concernés étaient Ángel Correa et Sime Vrsaljko.

« La première équipe reprend l’entraînement ce lundi avec l’absence d’Ángel Correa, qui reste isolé à son domicile sans présenter de symptômes », a déclaré l’équipe rojiblanco, qui a perdu un joueur important pour Diego Pablo pour le match de jeudi contre Leipzig. Simeone.

L’Atlético a suspendu le voyage dans la capitale portugaise, prévu ce lundi, et volera mardi.

Pour sa part, le Croate « était en marge du groupe qui se remettait d’une blessure » et il est également « asymptomatique et restera chez lui sur décision des services médicaux, bien que son cas soit considéré comme résolu par les autorités sanitaires, ayant généré des anticorps (IgG) il y a plusieurs mois ».

« Les médecins superviseront le suivi des deux joueurs comme et comme l’indique le protocole de santé « , a déclaré l’Atlético de Madrid, remerciant les médias pour » le respect manifesté envers la vie privée de ces deux cas « .

Le club a également indiqué qu’avec les 21 joueurs restants de la première équipe, les joueurs locaux Alex Dos Santos (gardien de but), Manu Sánchez (défenseur), Rodrigo Riquelme (avant) et Toni Moya (milieu de terrain) se rendront à Lisbonne.