NEW DELHI: Le président de Hindalco Industries, Kumar Mangalam Birla, a déclaré que le COVID-19 et les verrouillages associés avaient déclenché une crise unique en un siècle pour la société et l’économie et que le PIB du pays pourrait se contracter en 2020-2021.

Il a mentionné que le COVID-19 a frappé l’Inde à un moment où les conditions économiques sous-jacentes étaient modérées en raison de l’incertitude mondiale accrue et des tensions dans le système financier national.

Compte tenu du brouillard d’incertitude tout autour, il est difficile d’être prémonitoire en ces temps, a déclaré Birla. Un verrouillage national strict pour ralentir la propagation de la pandémie a commencé au cours de la dernière semaine de l’exercice 2020 et est resté actif à des degrés divers dans différentes zones géographiques pendant la majeure partie du premier trimestre de 2020-2021.

« Mais il n’y a guère de doute sur une réalité: les entreprises dotées d’un leadership de qualité, de solides fondements commerciaux et d’une feuille de route gagnante en cette période de turbulence, émergeront en tant que champions du nouvel ordre mondial », a-t-il déclaré.

Cette année verra une contraction économique, mais cette récession de 2020 se révèle très différente des récessions passées, a déclaré Birla.

« Il a été trop soudain – presque hors de la falaise; sa propagation a été globale – affectant presque toutes les économies et tous les secteurs, et la chute des niveaux d’activité économique et de l’emploi a été sans précédent », a-t-il déclaré.

Du côté positif, cette récession sera probablement l’une des plus courtes, en supposant qu’aucune deuxième vague de la pandémie ne se reproduise. Alors que les verrouillages actuels dans le monde sont levés et que les entreprises rouvrent, l’activité économique devrait rebondir assez rapidement, a-t-il déclaré.

« Environ 9 000 milliards de dollars de relance de la part de différents gouvernements dans le monde aideront à soutenir cette reprise, ainsi que les actions monétaires des banques centrales. Ces politiques aideront également à limiter les effets de second ordre tels que les défauts de paiement et les faillites », a déclaré Birla.

Certaines cicatrices de la crise resteront sous la forme d’une confiance modérée des consommateurs et des entreprises. Certains secteurs, comme les compagnies aériennes et l’hôtellerie, mettront du temps à se redresser complètement. Et certains effets de perturbation de la chaîne d’approvisionnement persisteront.

Alors que le monde sortira de la crise actuelle, les prochaines années seront probablement marquées par le manque de dynamisme de la croissance, la faiblesse des prix des matières premières et de l’inflation, une tendance prudente dans les investissements de projets, des risques accrus de démondialisation et des incertitudes politiques; et une dépendance accrue des systèmes financiers à des conditions de politique monétaire ultra-souples, a déclaré Birla.

«Nous devrons également faire attention aux changements potentiels post-Covid dans le comportement des consommateurs (tels que plus d’engagements virtuels) et des modèles de fonctionnement des organisations (tels que les normes de travail à domicile, la diversification des risques de la chaîne d’approvisionnement, une plus grande utilisation de l’e -commerce) », dit-il.