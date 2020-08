(Napalm)

01. Liberté

02. Maximus

03. Guerriers

04. Combattez à l’ombre

05. Odin’s Sons feat. La reine des damnés

06. Bannières hautes

07. Miroir, Miroir

08. Azrael

09. Bataille de Marathon

10. Warking

Si vous préférez les albums qui arrivent gonflés de chocs, de surprises et de valeurs sonores subversives, il semble peu probable que vous vous embêtiez avec le second WARKINGS album. Et c’est tout à fait juste, car c’est le genre de disque qui existe uniquement pour ravir et inspirer les fans de power metal impitoyablement simple, mélodique et explosif. Tout le monde peut, avec tout le respect que je vous dois, faire chier ailleurs.

Comme avec son prédécesseur désarmant exagéré (« Reborn », 2018), « Vengeance » cloue ses couleurs au mât dès ses premières secondes, proclamant bruyamment que ce sera un mélange fort, fier et impeccablement produit de tropes de power metal européens familiers. Ce groupe prétendument international reste anonyme, du moins officiellement, mais il n’y a rien d’anonyme que leur composition: pour les fans de SABATON, POWERWOLF, FRÈRES DU MÉTAL et en particulier, HAMMERFALL, toutes les bases sont couvertes ici, mais de telle manière que tout s’emboîte de manière transparente.

Là réside le haut et le bas de « Vengeance »: à un certain niveau, peut-être le seul qui compte, c’est un disque extrêmement agréable; d’un autre, il est indéniablement parfait, à la fois dans la composition et dans l’exécution, mais manque presque entièrement d’idées originales. Le problème qui découle de cette situation est que WARKINGSLe principal argument de vente devient alors les costumes amusants et les chevaliers sans nom.

Heureusement, il y a une poignée d’hymnes simples ici; qui sont tous livrés avec une telle force brute optimiste que la résistance est vaine. « Liberté », «Maximus», « Guerriers », « Combattez dans l’ombre » et le climactic et brillamment knuckleheaded « Warking » sont les points forts évidents, chacun bénéficiant d’un chœur de taille suffisante pour aplatir une armée ou deux. Tout cela est indéniablement édifiant, compensant un manque de profondeur palpable par l’esprit pur et dur dans lequel ces hommes masqués semblent capables de puiser. Que ce soit ou non WARKINGS deviendra un groupe dont les metalheads se soucient, de la même manière qu’ils le font pour les groupes qui ont inspiré cet album, c’est une tout autre affaire. Pour l’instant, cela touche le point, cela ne va tout simplement pas plus loin que cela.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).