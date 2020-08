Le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso fera sa troisième tentative de remporter l’Indianapolis 500 dimanche et deviendra le deuxième vainqueur de la Triple Couronne du sport. Et cela pourrait aussi être sa dernière chance.

L’Espagnol reviendra en Formule 1 avec Renault en 2021 après une pause de deux ans et le directeur de l’équipe Cyril Abiteboul a déclaré qu’il aimerait que le joueur de 39 ans se concentre uniquement sur la Formule 1 après cela.

«Je respire à peine jusqu’au week-end prochain, quand il sortira de sa voiture de course d’Indianapolis», a déclaré Abiteboul cette semaine. «Mais je peux être très clair qu’une fois qu’il est avec nous, c’est pour de bon, et pendant un certain temps, donc pas de distractions.»

La victoire à Indianapolis ferait du vainqueur du Grand Prix de Monaco et champion des 24 Heures du Mans le deuxième pilote, après feu le Britannique Graham Hill, à terminer la Triple Couronne du Sport Automobile.

Mais il aura du pain sur la planche lorsqu’il montera au volant au sein de l’équipe Arrow McLaren SP, où il prendra le départ de la 26e des 33 voitures après avoir affiché des résultats décevants en qualifications dans son véhicule à moteur Chevrolet.

«Pour gagner le 500, il faut que tout soit bien», a déclaré Alonso aux journalistes lors d’un appel Zoom avant le jour de la course dimanche.

«Il faut avoir une bonne voiture dans la circulation, il faut avancer, il faut avoir de la chance autour des jaunes (drapeaux de danger) et il faut avoir de bons arrêts aux stands. Il y a de nombreux facteurs, certains sont entre vos mains et d’autres sont liés au destin. Croisons les doigts c’est notre jour », a-t-il ajouté.

Une chose qui est garantie est que le populaire Alonso aura beaucoup de fans de course qui le tirent même si l’Indianapolis Motor Speedway sera fermé aux spectateurs en raison de la pandémie COVID-19.

« Nos fans sont tombés amoureux de Fernando », a déclaré le président d’Indianapolis Motor Speedway, Doug Boles, lors d’un appel téléphonique cette semaine. Ils connaissaient son talent lorsqu’il est venu ici et il a adopté l’Indianapolis 500 et toute l’expérience.

Le président et chef de la direction de Penske Entertainment Corp., Mark Miles, a déclaré que la puissance de star d’Alonso avait stimulé la popularité d’IndyCar: «Il est l’un des meilleurs pilotes de tous les temps, l’une des personnalités les plus célèbres et les plus connues du sport dans le monde.

«C’est un vrai pro et une personne très terre-à-terre et ce fut un plaisir d’en apprendre un peu plus. Chaque fois que nous pouvons le faire venir ici, nous sommes ravis. «