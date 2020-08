Antonio Felix da Costa a remporté la série 100% électrique de Formule E avec deux manches à perdre dimanche après avoir terminé deuxième de la quatrième des six courses de fin de saison à l’ancien aéroport de Tempelhof à Berlin.

Le pilote DS Techeetah succède en tant que champion à son coéquipier français Jean-Eric Vergne, vainqueur de la course de dimanche. DS Techeetah a également remporté le titre par équipe.

«Je n’ai pas de mots pour le moment… J’ai failli abandonner tant de fois, mais grâce aux gens autour de moi, je ne l’ai jamais fait», a déclaré da Costa, le Portugais de 28 ans.

«Cette équipe savait ce que je pouvais faire même lorsque je ne finissais nulle part et ils m’ont ramené. Un grand merci à mon coéquipier Jean-Eric Vergne aussi. C’est un compétiteur difficile mais il m’a beaucoup aidé et c’est aussi grâce à lui que j’ai pu être si rapide tout de suite dans cette équipe.

«Nous avions un plan de match et nous l’avons parfaitement exécuté aujourd’hui. JEV et moi nous sommes entraidés. Nous avons été poussés jusqu’au bout et c’était super intense à la fin. J’ai dû couvrir JEV et j’ai dû me couvrir plusieurs fois aussi. C’était un pur travail d’équipe.

Da Costa a concouru en Formule E depuis la saison inaugurale 2014-15, mais n’avait jamais terminé au-dessus de la sixième place du classement.

Il a rejoint DS Techeetah pour la saison six de BMW i Andretti et a remporté trois courses.