C’est officiel. Villarreal a convenu avec Valence de la signature de Dani Parejo, qui arrive au Yellow Submarine au milieu d’un lavage d’image de l’entité détenue par Peter Lim. En principe, le déjà ex-capitaine Ché sera présent avec le reste de ses nouveaux coéquipiers lors de la première séance d’entraînement qu’Unai Emery mènera ce mercredi après-midi.

@DaniParejo est déjà groguet 💛! Sempre Endavant! #BenvingutParejo pic.twitter.com/WZM6uvA4v5 – Villarreal CF (@VillarrealCF) 12 août 2020

Malgré le fait que Villarreal n’a pas officialisé la figure économique du transfert, Dani Parejo arriverait avec la lettre de liberté de signer pendant quatre saisons. Selon le journal MARCA, le joueur arriverait sans aucun engagement financier, c’est-à-dire totalement gratuit.

Coquelin arrive également de Valence

Comme si cela ne suffisait pas, Valence perd un autre de ses meilleurs milieux de terrain et le «cède» à l’un de ses plus grands rivaux. Bien que Parejo vienne au club gratuitement, le coût que Villarreal assumera pour la signature de Coquelin, qui signe jusqu’en 2024 en échange d’environ huit millions d’euros.

#VillarrealTV 📺 | Bilan médical 🏥 avec @AsisaSalud, signature du contrat ✍ et photos avec sa nouvelle chemise 👕. Génial, @FCoquelin_off 👏! #BenvingutCoquelin pic.twitter.com/DL71yTIC9K – Villarreal CF (@VillarrealCF) 12 août 2020

Ces deux transferts sont désormais fermés, et ils arrivent à l’Estadio de La Cerámica pour couvrir les départs de Bruno et Cazorla, en plus du transfert confirmé du Real Madrid de Takefusa Kubo, Villarreal d’Unai Emery devient le principal animateur du marché des transferts dans la Ligue de Santander. Et cela peut continuer à être: Gabriel Paulista Sonne comme une signature possible pour renforcer la défense.

Villarreal pourrait présenter Coquelin et Égal dans un acte conjoint avec style ce jeudi à 12h00 à l’Estadio de La Cerámica. Grande opportunité de marché que les jaunes ont signée, qui peuvent continuer à profiter de la crise qui frappe le Mestalla et continuer à affaiblir leur plus grand rival.