Sur cet épisode de Dans les coulisses avec Mann Robinson, Miriam Hyman alias Robyn Hood nous a rejoint pour parler de son rôle sur Le Chi, la sortie de son 3e EP, « Alter égo», Et son single intense et lyrique,«Écoulement goutte à goutte«.

Nous explorons les défis et l’adversité auxquels elle est confrontée dans les deux secteurs. Nous discutons également du parallélisme de l’industrie musicale et de l’industrie cinématographique. Hyman aborde franchement la position centrale des femmes de couleur dans l’industrie cinématographique ainsi que les qualités dont vous avez besoin pour y parvenir! Il faut de la vigueur, du désir et de la passion. Plus important encore, il faut de la cohérence. Ne manquez pas cet épisode, plein d’énergie incommensurable et comme toujours un savoir sans entraves! N’en parlez pas, n’en parlons pas!

Hôte, Mann Robinson est un réalisateur primé avec plus de 10 ans d’expérience dans l’écriture, la production et la réalisation de films pour lui-même et ses clients. Et avec un réseau aussi étendu qui comprend des acteurs SAG tels que Brad James, Torrei Hart et Jamal Woolard, Le prochain invité de Mann pourrait facilement être l’un de vos favoris.

Connectez-vous tous les mercredis pour «Dans les coulisses avec Mann Robinson» sur Blackfilm.com, pour voir de superbes interviews, mais surtout pour apprendre les «meilleures pratiques» de l’industrie pour relancer votre carrière cinématographique avec un pro.