Matthijs de Ligt sera absent pendant trois mois une fois qu’il aura été confirmé que le défenseur central néerlandais subira une intervention chirurgicale pour surmonter les problèmes qu’il traîne depuis longtemps à l’épaule droite. L’ancien Ajax sera intervenu cette semaine, sa réapparition est donc prévue mi-novembre.

‘La Gazzetta Dello Sport’ assure que le défenseur est l’un des piliers de la nouvelle Juventus d’Andrea Pirlo, qui aurait demandé au joueur de se faire opérer le plus tôt possible pour être à pleine capacité le plus tôt possible dans la saison, conscient qu’il est au début de la saison est le moment de résoudre ce type de situation et non dans la section décisive du parcours.

De Ligt lui-même a admis qu’il ne pouvait pas continuer à rivaliser avec cette douleur après l’élimination de la Juventus contre l’Olympique de Lyon. « C’est quelque chose qui doit nécessairement être fait. Je vais me concentrer sur cela à partir de maintenant, car il me faudra du temps pour récupérer », a-t-il déclaré.