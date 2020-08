Une fusée Ariane 5 décolle samedi du Centre Spatial Guyanais en Amérique du Sud. Crédit: ESA / CNES / Arianespace – Photo Optique Video du CSG – S. Martin

Une fusée Ariane 5 a mis en orbite un remorqueur spatial robotique et une paire de satellites de communication commerciaux samedi à la suite d’un explosif enflammé depuis la Guyane française, débutant de nouvelles mises à niveau dans la première mission d’Arianespace depuis la suspension temporaire des opérations de lancement plus tôt cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

La fusée européenne Ariane 5 et ses trois charges utiles construites aux États-Unis ont décollé de la zone de lancement ELA-3 du Centre spatial guyanais à 18 h 04. HAE (22 h 04 GMT; 19 h 04, heure de la Guyane). Surplombant 2,9 millions de livres de poussée de ses deux propulseurs de fusée solide et de son moteur d’étage central alimenté à l’hydrogène, l’Ariane 5 a traversé des couches nuageuses et a fait un arc vers l’est depuis le port spatial de la jungle sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud.

Moins d’une heure plus tard, la fusée a déployé avec succès trois satellites commerciaux. Il s’agissait de la 300e tentative de lancement orbital depuis le port spatial européen en Guyane française depuis 1970.

Le troisième lancement d’Ariane 5 en 2020 était auparavant prévu pour le 31 juillet, mais un problème de capteur sur le réservoir d’hydrogène de l’étage central de la fusée a obligé les responsables d’Arianespace à interrompre le compte à rebours environ deux minutes avant le décollage.

Les équipes au sol du Centre Spatial Guyanais ont ramené la fusée dans son bâtiment d’assemblage et remplacé le capteur la semaine dernière, puis ont ramené l’Ariane 5 sur la rampe de lancement jeudi.

L’équipe de lancement a retardé le décollage de l’Ariane 5 de 31 minutes samedi pour attendre de meilleures conditions de vent en altitude.

Une fois que les vents se sont améliorés, le compte à rebours a repris et l’Ariane 5 a tiré sur sa rampe de lancement, a dépassé la vitesse du son en moins d’une minute, puis a perdu près de deux et demi ses deux propulseurs de roquettes solides à sangles latérales. minutes après le décollage.

Volant plein est, la fusée a largué son carénage de charge utile fabriqué en Suisse environ trois minutes et demie après le début de la mission, lorsque l’Ariane 5 a atteint une altitude au-dessus des couches plus épaisses et inférieures de l’atmosphère.

Au bout de neuf minutes, l’étage central de l’Ariane 5 a arrêté son moteur Vulcain 2 et est tombé, laissant le moteur cryogénique HM7B de l’étage supérieur de la fusée pour terminer la tâche de placer les trois charges utiles des satellites de la mission sur une orbite de transfert géostationnaire en forme d’œuf s’étendant sur plus de 22000. miles (près de 36 000 kilomètres) au-dessus de l’équateur.

Le moteur du HM7B s’est éteint près de 26 minutes après le début du vol, et l’étage supérieur de l’Ariane 5 a entamé des manœuvres pour libérer ses charges utiles en orbite.

Le premier satellite à se séparer de la fusée Ariane 5 était le satellite de communication Galaxy 30 de 7270 livres (3298 kilogrammes). Propriété d’Intelsat, Galaxy 30 fournira des services de diffusion vidéo et télévisée commerciale à travers l’Amérique du Nord.

Avec des transpondeurs en bande C, en bande Ku et en bande Ka, le Galaxy 30 fournira également une connectivité haut débit aux clients d’Intelsat.

Construit par Northrop Grumman, le satellite transporte également une charge utile du système de renforcement de zone large en bande L pour la Federal Aviation Administration afin de prendre en charge les services de navigation pour l’aviation civile aux États-Unis, y compris des données d’altitude et de position précises pour les avions au départ et à l’arrivée dans les aéroports très fréquentés.

«Le lancement d’aujourd’hui du Galaxy 30 démontre l’engagement à long terme d’Intelsat envers nos clients médias nord-américains», a déclaré Stephen Spengler, PDG d’Intelsat. «Chez Intelsat, nous innovons constamment, investissons et améliorons notre flotte de satellites et notre infrastructure terrestre. Le Galaxy 30 est un excellent exemple de la manière dont nous aidons nos clients à rester en avance sur l’évolution des demandes des consommateurs, aujourd’hui et dans le futur. »

Le deuxième véhicule d’extension de mission (à gauche) et le satellite de communication Galaxy 30 (à droite) dans une salle blanche du Centre spatial guyanais. Les deux satellites ont été fabriqués par Northrop Grumman. Crédit: ESA / CNES / Arianespace – Photo Optique Video du CSG – P. Piron

Le Galaxy 30 utilisera son moteur embarqué à carburant liquide pour remodeler son orbite à plus de 22 000 miles au-dessus de l’équateur, où la vitesse du satellite correspondra à celle de la rotation de la Terre. Intelsat prévoit de garer le satellite à 125 degrés de longitude ouest avant qu’il ne commence son service commercial.

Le deuxième véhicule d’extension de mission de Northrop Grumman était placé sous le satellite Galaxy 30 lors du lancement de samedi, un engin robotique de maintenance de satellites conçu pour se relier à un autre satellite en orbite géostationnaire.

Le vaisseau spatial MEV-2, pesant 2338 livres (2875 kilogrammes) au lancement, s’est séparé de l’étage supérieur de l’Ariane 5 quelques minutes après le Galaxy 30. Le MEV-2 suit la mission MEV-1 lancée en octobre 2019 à bord d’une fusée russe Proton.

La mission MEV-1 s’est amarrée à l’Intelsat 901 en février, se verrouillant sur le satellite après avoir effectué le premier amarrage entre deux satellites commerciaux et la toute première liaison entre deux objets en orbite géostationnaire. L’Intelsat 901 a été lancé en 2001 et manquait de carburant. Le véhicule d’extension de mission est conçu pour prendre le contrôle d’attitude d’un satellite client et prolonger sa durée de vie utile.

Intelsat a acheté des services de prolongation de la durée de vie de deux de ses satellites auprès de Space Logistics, une filiale de Northrop Grumman qui gère le programme de maintenance robotique commerciale. L’Intelsat 901 a repris ses services de communications commerciales en avril.

Après plusieurs mois de manœuvres de mise en orbite et de mise en phase, la mission MEV-2 effectuera un service similaire d’amarrage et d’extension de mission à partir de 2021 pour le satellite de communication Intelsat 10-02, lancé en 2004. MEV-2 fournira Intelsat 10- 02 avec cinq années supplémentaires de durée de vie utile, l’aidant à fournir des services médias et haut débit en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

«Le lancement d’aujourd’hui était particulièrement important pour Intelsat, car le MEV-2 innovant de Northrop Grumman a été lancé aux côtés du Galaxy 30», a déclaré Spengler dans un communiqué. «Intelsat était fier de s’associer à Northrop Grumman plus tôt cette année pour être le pionnier de l’avenir de la maintenance spatiale avec MEV-1 et notre satellite Intelsat 901. Nous attendons avec impatience cette prochaine mission de maintenance passionnante avec Intelsat 10-02. »

Le satellite de communication BSAT-4b lors des préparatifs de lancement au Centre Spatial Guyanais. Crédit: ESA / CNES / Arianespace – Photo Optique Video du CSG – S. Martin

Avec le Galaxy 30 et le MEV-2 déployés, l’Ariane 5 a jeté un carénage en composite de carbone qui enfermait le troisième passager satellite de la mission – la station de diffusion BSAT-4b appartenant au Japon – lors du lancement. BSAT-4b s’est séparé de la fusée plus de 47 minutes après son décollage de la Guyane française.

Le satellite BSAT-4b, fabriqué par Maxar, sera positionné en orbite géostationnaire à 110 degrés de longitude est au-dessus de la région Asie-Pacifique. BSAT-4b diffusera directement à domicile des services de télévision ultra-haute définition 8K et 4K pour l’opérateur japonais B-SAT. Le nouveau satellite sera une sauvegarde pour BSAT-4a, qui a été lancé en 2017, aidant à fournir des émissions télévisées des Jeux olympiques d’été de l’année prochaine à Tokyo.

Stéphane Israël, PDG d’Arianespace, a déclaré que la mission de samedi était un «lancement parfait».

Portant des masques pour réduire le risque de transmission du COVID-19, les responsables du Centre Spatial Guyanais ont célébré le lancement réussi avec des coups de coude au lieu des poignées de main habituelles et des high-fives.

La mission de samedi était la première d’Arianespace depuis que le début de la pandémie de coronavirus a contraint à l’arrêt des préparatifs de lancement au port spatial européen en Guyane française en mars. Les travaux sur les campagnes de lancement ont repris partiellement en mai, et Arianespace prévoyait de lancer une fusée Vega de classe légère à combustible solide à la fin du mois de juin avec un groupe de 53 petits satellites.

Mais une série de vents en altitude constamment inacceptables a empêché la mission de se lancer, et les ingénieurs ont dû recharger les batteries de la fusée et de certaines des petites charges utiles des satellites de la mission. Les responsables d’Arianespace se sont ensuite tournés vers la prochaine fusée Ariane 5 inscrite au calendrier de lancement de la société.

Arianespace tentera à nouveau de lancer la petite mission de covoiturage par satellite de la fusée Vega vers le 31 août (1er septembre en Europe).

Le lancement de samedi a lancé plusieurs mises à niveau de la fusée Ariane 5, y compris des évents de pression modifiés sur son carénage de charge utile. Les ingénieurs rassembleront des données sur la configuration de l’évent modifiée pour s’assurer qu’elle répond aux exigences strictes pour le lancement du télescope spatial James Webb de 10 milliards de dollars sur une fusée Ariane 5 l’année prochaine.

Le lanceur disposait également d’une baie d’équipement de véhicule plus légère, une partie de la fusée contenant les systèmes d’avionique et de guidage de l’Ariane 5. Cela augmente la capacité de levage de l’Ariane 5 d’environ 187 livres, soit 85 kilogrammes, selon Arianespace.

Et l’Ariane 5 a volé samedi avec un nouveau système de localisation autonome, qui sera finalement utilisé de manière opérationnelle sur la fusée européenne Ariane 6 de nouvelle génération. Le système autonome utilise les signaux des satellites de navigation européens Galileo pour déterminer l’emplacement de la fusée, rationalisant les exigences de sécurité de portée, qui reposent actuellement sur une infrastructure au sol étendue – comme des radars – pour suivre les fusées au départ du Centre spatial guyanais.

«Ce lanceur était le plus performant que nous ayons jamais lancé, avec 10,2 tonnes (métriques) disponibles pour les satellites», a déclaré Israël. «Tant d’innovations ce soir pour nous.»

Avec le lancement de samedi, il reste huit autres fusées Ariane 5 à lancer avant la transition d’Arianespace vers le nouveau lanceur Ariane 6, selon Daniel Neuenschwander, directeur du transport spatial à l’Agence spatiale européenne.

