Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous amène au match que jouent aujourd’hui les Denver Nuggets et les Toronto Raptors pour clôturer cette saison régulière inhabituelle. Les Raptors entrent dans le jeu après avoir obtenu la deuxième place de la Conférence de l’Est, tandis que les Nuggets entrent dans le jeu à la troisième place dans l’Ouest.

Denver Nuggets soulève cette rencontre avec la seule intention qu’aucun de ses principaux acteurs ne se blesse après avoir atteint la troisième place de la Conférence Ouest. Les Nuggets ont deux défaites consécutives et ont perdu trois des quatre derniers matchs qu’ils ont disputés, le dernier d’entre eux contre les LA Clippers mercredi dernier, un match dans lequel Paul George a marqué un total de 27 points et Kawhi Leonard a ajouté 26 points pour les Clippers pour décrocher la deuxième place dans l’Ouest avec un score de 124-111. La vérité est que le reste donné à de nombreux joueurs par l’entraîneur Mike Malone a été remarqué.

Nikola Jokic, le meilleur joueur de toute l’équipe de Denver, a marqué 17 points et donné 13 passes décisives contre les Clippers, tandis que Jerami Gran était le meilleur buteur avec 25 points et six rebonds en 28 minutes à la sortie du banc. Les Nuggets vont presque certainement réserver leurs joueurs clés pour le match d’aujourd’hui, car le match est de peu d’importance et le groupe est déjà plus concentré sur le premier tour des Playoffs qui les mènera en Utah. .

Les Raptors de Toronto entament le dernier match de cette saison régulière après avoir ajouté six victoires en sept rencontres à Orlando. La vérité est que les Raptors sont dans la même situation que Denver, avec la deuxième place à l’Est assurée, donc cette rencontre est une formalité. L’équipe, classée deuxième, affrontera les Brooklyn Nets au premier tour des prochaines éliminatoires. Toronto apparaît pour le rendez-vous après avoir battu Philadelphie mercredi dernier.

Lors de cette rencontre, Kyle Lowry et Chris Boucher ont marqué 19 points chacun pour ajouter un résultat final de 125-121. De son côté, Norman Powell a ajouté 17 points et Pascal Siakam 15. Au fur et à mesure que le match avançait, les Raptors réservaient leurs joueurs importants, mais ils avaient encore leur rôle jusqu’à ce que le match soit bien avancé.

Aujourd’hui, deux équipes se mesurent en théorie détendues pour le classement et il est difficile de prévoir ce qui va se passer, la motivation sera donc un facteur important lors de la contestation du rendez-vous. Les entraîneurs veulent éviter les blessures inutiles pour affronter les Playoffs avec des garanties. Malgré cela, nous voyons les Raptors de Toronto se rapprocher de la victoire en raison de l’attitude de toute l’équipe contre les 76ers, à la fois les partants et les réservistes lorsqu’il s’agit de gagner.

Jeu: Denver Nuggets @ Raptors de Toronto

Pari: Toronto Raptors

Quota: à définir

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

