Une nouvelle journée de la NBA nous apporte le jeu que les Denver Nuggets et Utah Jazz suppléent ce soir. Après avoir perdu les deux derniers matchs contre le Jazz, les Nuggets tenteront d’améliorer leur attaque pour égaler l’Utah jusqu’à présent avec une course de 2-1.

Denver Nuggets a enregistré deux défaites consécutives dans ces trois premiers matchs de ce match nul et ne sont qu’à une défaite de regarder dans l’abîme de l’élimination lors du premier changement des Playoffs, donc l’objectif de gagner aujourd’hui est maximum si vous voulez avoir une occasion de retracer ce cycle.

Les Nuggets ont posé une bonne attaque lors du premier match de ce match nul, mais depuis, ils ont traîné des problèmes et n’ont réussi à marquer en moyenne que 96 points lors des deux prochains matchs. Le meilleur buteur de l’équipe est Nikola Jokic avec une moyenne de 24 points, auxquels il ajoute 8,7 rebonds et cinq passes; Pour sa part, Jamal Murray contribue avec 20,7 points, 4,3 rebonds et 6,3 passes décisives, tandis que Michael Porter Jr. ajoute 16 points et 6,3 rebonds.

En revanche, l’équipe a dû faire face à de nombreux doutes en défense depuis le début de la saison à Orlando, laissant les rivaux marquer une moyenne de 123,2 points à chaque match, augmentant même cette moyenne à 124,3 points marqués par le rivaux dans ces séries éliminatoires, ils ont donc besoin d’une amélioration substantielle à cet égard pour ce soir.

Utah Jazz, de son côté, a consolidé une bonne défense en saison régulière, limitant les rivaux à 108,8 points en moyenne, ce qui le plaçait en neuvième position du classement défensif. L’équipe, malgré cela, s’est permis de marquer un total de 135 points lors du premier match contre Denver de ce match nul, mais elle a réussi à refaire son jeu et dans ces deux derniers matchs elle n’a permis au rival de marquer en moyenne que 96 points. .

Le Jazz n’a pas été particulièrement proéminent en attaque pendant la saison régulière, mais après avoir concouru à nouveau à Orlando, il marque en moyenne 124,3 points par match en Playoffs. À ce jour, les Nuggets ne savent pas comment arrêter Donovan Mitchell et ses 35,7 points de moyenne, 4,7 rebonds et 5,3 passes décisives, tandis que Mike Conley, qui a fait ses débuts avec l’équipe lors du dernier match, a terminé de marquer 27 points et a donné quatre passes. De son côté, Rudy Gobert marque en moyenne 20 points et 9,3 rebonds.

Les Nuggets ont bien défendu jusqu’à ce qu’ils atteignent Orlando et maintenant c’est un problème à considérer pour ce soir puisqu’ils ne savent pas comment arrêter l’attaque Jazz et si l’attaque Jazz comme ces deux dernières dates, on voit une victoire d’Utah Jazz plus proche aujourd’hui .

Jeu: Denver Nuggets @ Utah Jazz

Pari: Utah Jazz (-3,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.