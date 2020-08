L’année prochaine, nous ne savons pas s’il y aura ou y aura une réelle coordination entre les États, les municipalités et l’administration du pays et s’il n’y en a pas, nous aurons un chaos économique majeur par rapport à l’actuel, puisque tout dépendra de la rapidité et de la facilité du le revenu programmé est atteint et envoyé aux heures prévues par le ministère des Finances. Ce 2020 a été démontré que nous dépensons plus que prévu.

L’économie de notre pays dépend depuis des décennies d’une variable importante dans l’équation des flux de trésorerie quotidiens et qui a soutenu que l’argent ne s’arrête pas dans certaines régions de notre pays: les devises, qui ne sont pas un revenu ou un flux de trésorerie. supplémentaires dans le budget de la nation.

Quel sera le plan pour les cinq prochaines années pour maintenir la stabilité des devises et permettre à l’argent de circuler entre les personnes et les entreprises? L’approche découle d’une contraction du tourisme due au nombre de personnes qui ont arrêté de visiter notre pays, de la réduction de la production de pétrole brut – par rapport aux objectifs du plan national – liée à une vision d’arrêt des exportations, et parce qu’il est confirmé que nous dépendons de la migration vers d’autres pays pour envoyer des fonds. Il est simplement clair que le Mexique dépend d’autres économies pour que la nôtre circule et ne stagne pas.

Ces inconnues polyvalentes sur l’économie mexicaine avaient été contrôlées sans beaucoup d’investissements à cet égard et ne concernaient que l’ajout commercial et la perception de l’attraction; il faudra maintenant investir pour veiller à ce qu’ils ne se contractent pas devant la nouvelle réalité mondiale.

Face à la pandémie, nous devrons réinvestir pour augmenter la circulation de l’argent; car l’investissement public qui provient du budget dans le cadre du développement économique n’a pas été suffisant. Il faut se rappeler que les budgets alloués à ce poste ne sont pas quotidiens et dépendent beaucoup de l’encaissement effectué dans une période où des ajustements sont effectués en fonction de la vision de l’administration à son tour.

Actuellement, les investissements privés, étant donné le manque de certitude sur le marché mexicain et la création de marchés fermés, ont du mal à décider dans quoi investir et comment récupérer l’investissement face aux perceptions de changements non alignés avec la mission d’un pays. Créez une équation avec un nombre élevé d’hypothèses sans faits concrets qui donnent une perception d’incertitude pour l’économie mexicaine dans le monde.

