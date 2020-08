New Delhi: En intensifiant son enquête sur l’affaire de contrebande d’or au Kerala, la National Investigation Agency (NIA) enverra probablement ses fonctionnaires aux Émirats arabes unis après avoir obtenu une autorisation spéciale grâce à Covid-19.

Les vols internationaux réguliers de passagers ont été suspendus en Inde depuis le 25 mars en raison de la pandémie, mais les vols vers les Émirats arabes unis ont récemment été autorisés en vertu d’un accord sur la bulle de voyage.

L’agence soupçonne que l’affaire de contrebande d’or pourrait être liée au financement du terrorisme.

« La NIA examinera toutes les personnes impliquées dans la gestion des envois diplomatiques, du réseau de distribution et des transferts d’argent aux agents hawala aux EAU », a déclaré un responsable du ministère de l’Intérieur, qui n’a pas souhaité être identifié.

Le proche collaborateur du Kerala CM Pinarayi Vijayan et un haut fonctionnaire M Sivasankar font partie des personnes interrogées par les agences tandis que l’opposition prétend que le CM était au courant des activités de son ancien secrétaire principal. La NIA enquête sur la saisie de 30 kg d’or d’un envoi diplomatique à l’aéroport international de Thiruvananthapuram le mois dernier. Il avait demandé l’extradition du contrebandier d’or Fazil Fareed, basé à Ernakulam, actuellement basé aux Émirats arabes unis, après avoir découvert que sept envois d’or avaient été envoyés des Émirats arabes unis depuis janvier de cette année.

Au Kerala, six autres suspects soupçonnés d’être impliqués dans la distribution d’or de contrebande ont été arrêtés par la NIA la semaine dernière. Deux d’entre eux – Jalal AM, un résident du district d’Ernakulam et Said Alavi E du district de Malappuram – ont été détenus le 30 juillet suite à la divulgation de Ramees KT, un prétendu trafiquant d’or.

« L’enquête a révélé qu’ils faisaient également partie du complot, en plus d’aider et d’aider l’accusé arrêté Jalal AM à collecter l’or de contrebande de Ramees KT à Thiruvananthapuram et à distribuer la contrebande parmi d’autres conspirateurs », a déclaré un communiqué de la NIA.

Le 31 juillet, la NIA a arrêté deux autres accusés, Mohammed Shafi et Abdu PT, tous deux résidents de Malappuram, pour leur rôle présumé dans la distribution d’or. Un jour plus tard, l’agence a attrapé Muhammad Ali Ebrahim et Muhammad Ali, tous deux résidents de Muvattupuzha, district d’Ernakulam au Kerala.

Un enquêteur a déclaré que Muhammad Ali, fils d’Abdul Kader, était membre du Front populaire de l’Inde, soupçonné d’être impliqué dans des activités anti-nationales, et avait auparavant été accusé par la police dans l’affaire de coupe de la paume d’un professeur, mais a été acquitté après le procès. en 2015. Au total, 10 accusés dont Swapna Suresh ont été arrêtés dans cette affaire.

Suresh était un ancien employé du consulat des Émirats arabes unis et plus tard employé au département informatique du gouvernement du Kerala. Ses liens avec l’agent principal de l’IAS Sivasankar sont apparus plus tard au cours de l’enquête. Sivasankar était le secrétaire principal du CM et le secrétaire des technologies de l’information avant d’être démis de ses fonctions après que la raquette ait été éclatée.