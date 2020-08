Une explosion massive a secoué la ville de Beyrouth, au Liban, dans l’après-midi du 4 août.

L’explosion, qui aurait été un accident et non un acte de terrorisme ou de guerre, a été capturée dans une série de vidéos sur les réseaux sociaux qui sont depuis devenues virales.

Au moins deux explosions, dont une massive, ont secoué la ville de Beyrouth, au Liban, mardi après-midi. Selon les rapports des médias libanais, l’incendie et les explosions qui en ont résulté n’étaient pas des actes de terrorisme ou de guerre, mais plutôt un accident dans un grand entrepôt abritant des feux d’artifice.

Cette nouvelle est toujours d’actualité et il est actuellement difficile de savoir s’il y a eu des blessures graves ou des morts à la suite de cette énorme explosion.

La deuxième et la plus grande des deux explosions a été capturée sur vidéo par plusieurs personnes qui ont ensuite partagé l’explosion surprenante qui a envoyé un énorme panache de fumée dans le ciel. Des témoins à proximité rapportent que les bâtiments des environs ont été endommagés par l’onde de choc créée par l’explosion et que les fenêtres tout autour ont été brisées.

BREAKING – Explosion massive à Beyrouth. Al-Mayadeen rapporte que l’explosion à Beyrouth n’est pas un acte de terrorisme selon des informations préliminaires. #Beirut #Liban #explosion pic.twitter.com/LWH6VPNHcv – Global.TV (@GlobalTelevsion) 4 août 2020

Une autre vidéo horrible partagée. Mes amis et ma famille sont en sécurité mais les maisons sont brisées et le verre est brisé partout. pic.twitter.com/hs9JTg6KOa – Malek | مالك 🍎 (@malekawt) 4 août 2020

De nombreux reportages vidéo sur une explosion massive près du port de #Beirut – celui-ci via Spoutnik. À: 011 dans les images, il déraille pic.twitter.com/XbQSxDzHaY – Nick Hennen (@tweetbrk) 4 août 2020

Un rapport de rupture AP contient des informations supplémentaires.

