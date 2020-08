« Marché central »: 729000 et 7,1%

« Servir et protéger »: 773000 et 8%

‘Acacias 38’: 667000 et 7,5%

‘Le chasseur’: 597000 et 7,1%

‘Direct Espagne’: 503000 et 6,1%

‘Ici la terre’: 701000 et 8,1%

« Aimer c’est pour toujours »: 996000 et 9,9%

« Maintenant je tombe! »: 764000 et 8,5%

«Boum!»: 990 000 et 11,8%

‘Pasapalabra’: 1 552 000 et 18,2%

‘Zapping: précédent’: 512 000 et 4,7%

‘Zapping’: 805 000 et 7,5%

« Plus de zapping »: 692000 et 6,8%

« Mieux vaut tard: avance »: 537000 et 5,5%

« Mieux vaut tard »: 588000 et 6,7%

« Tout est un mensonge »: 485000 et 4,6%

« Tout est un mensonge bis »: 544000 et 5,4%

«Quatre par jour»: 473 000 et 5,3%

«Quatre par jour à 20h»: 417000 et 5,1%

« Connaître et gagner »: 725000 et 6,7%

‘Grands documentaires’: 461000 et 4,7%

Il comprend:

– ‘Le voyage de Joanna Lumley au Japon’: 530000 et 5,1%

– ‘Odyssée volcanique’: 532000 et 5,4%

– ‘Odyssée volcanique’ « Le fils du feu »: 478 000 et 5%

– «Born Explorer» «Afrique du Sud: rencontres inoubliables»: 256 000 et 2,8%

«Le scarabée vert» «Terre sur»: 217 000 et 2,5%

«Nourriture en plein air» «Pistaches, prosecco et porridge»: 199 000 et 2,3%

«Nourriture en plein air» «Le légume, le vin californien et les biscuits parfaits à tremper»: 144 000 et 1,7%

« La grande escapade italienne de Jamie »: 117000 et 1,4%

‘La 2 express’: 85000 et 1%

« Journées cinéma »: 111000 et 1,3%

«Ayez du salami! «La vie vous surprend»: 14 000 et 2,6%

‘Le programme d’été’: 620 000 et 19,5%

« Il est déjà midi »: 1155000 et 14,6%

Antenne 3

‘Unique’: 3 000 et 0,5%

« Plus d’un »: 24000 et 3,6%

«Public Mirror is! Summer»: 348 000 et 14,5%

‘Plus de miroir public est! Été’: 438000 et 11,4%

«Cuisine ouverte de karlos arguiñano» «Seiche à la sobrasada et au miel»: 763 000 et 12,2%

« La roue de la chance »: 1 350 000 et 15,7%

Le 1

‘News 24h’: 100 000 et 19%

‘Nouvelles 24h’: 228000 et 16,4%

‘Le matin’: 256000 et 7,8%

«Cocina al punto avec peña et tamara» «Merlu farci aux crevettes sauce aux courgettes et enveloppé de courgettes»: 288 000 et 5,2%

‘Information territoriale 1’: 451 000 et 6,1%

Il comprend:

– «Voyage au centre de la télévision» «Avec beaucoup d’esprit sportif»: 0,000 et 0%

« Bloqué par le mur »: 424000 et 4,7%

Quatre

‘Videoclip’: 3000 et 0,6%

‘Surferos tv’: 10 000 et 1,5%

‘Mieux appeler kiko’: 10 000 et 0,9%

«Ayez du salami! « Coupe salami »: 34 000 et 2,3%

« Le scélérat »: 75000 et 3,7%

«Cobra Alert» «The Auditor»: 100 000 et 4%

‘Cobra Alert’ « Dead Brother »: 180 000 et 5,9%

‘Cobra Alert’ « La seconde vie »: 211 000 et 6,2%

«Cobra Alert» «Parents infiltrés»: 222 000 et 5,2%

‘Le concours de l’année’: 284000 et 4,3%

‘Le concours de l’année’: 468000 et 4,9%

le sixième

‘Unique’: 0,000 et 0,1%

‘Dans la clé de la nuit’: 1000 et 0,1%

« Qui y habite? »: 9000 et 0,8%

« Qui y habite? »: 32000 et 1,8%

« Crimes imparfaits »: 62000 et 2,4%

‘Rouge chaud: précédent’: 217000 et 6,3%

‘Rouge chaud’: 647000 et 11,4%

Les deux

« La grande escapade italienne de Jamie »: 10000 et 1,5%

« L’anglais à la télévision »: 18000 et 2,2%

« Corcega, la beauté méditerranéenne »: 31000 et 2,5%

« Quel animal! »: 47000 et 2,7%

‘Carrefour’: 29000 et 1,3%

«Coulé»: 24 000 et 1%

«Aliments non couverts» «Safran, yogourt grec et haricots»: 51 000 et 1,8%

«Nourriture en plein air» «Boeuf, appâts blancs et chocolat pour chiens»: 55 000 et 1,7%

‘Impossible catch 2’: 50 000 et 1,5%

‘Matins cinéma’ « Le faucon et la proie »: 224 000 et 4,7%

‘Curro jimenez’ « La promesse »: 389 000 et 4,7%

«École des animaux» «Singes hurleurs»: 213 000 et 2%

Informatif:

Le 1

‘Newscast 1’: 1 210 000 et 11,2%

« Information territoriale 2 »: 1 194 000 et 11%

Il comprend:

– «Voyage au centre de la télévision» «Un jour est un jour»: 20 000 et 0,2%

‘Temps 1’: 1 039 000 et 9,8%

Antenne 3

‘Advance morning news’: 75000 et 7,9%

‘Morning news’: 187000 et 14,7%

‘Antena 3 news 1’: 2 013 000 et 18,8%

« Votre temps avec Roberto Brasero »: 941000 et 8,8%

‘Antena 3 news 2’: 1 403 000 et 14,5%

Telecinco

‘Morning Telecinco News’: 61000 et 9,9%

‘News Telecinco Matinal’: 158000 et 19,7%

‘Morning Telecinco News’: 245000 et 18,9%

‘Informativos Telecinco 15:00’: 1 693 000 et 15,8%

‘Informativos Telecinco 21:00’: 1 339 000 et 14%

Quatre

« Sports news 4 »: 415000 et 3,8%

le sixième

‘laSexta noticias 14h’: 914000 et 9,4%

‘laSexta news: gamers’: 567000 et 5,2%

‘laSexta noticias 20h’: 651,000 et 7,9%

‘laSexta news: spécial’ « Crise du coronavirus »: 533 000 et 5,9%

Chaînes: