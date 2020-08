Un leader intraitable. C’est la seule définition qui puisse s’appliquer à un António Félix Da Costa qui a remporté le deuxième tour de l’ePrix de Berlin. Cependant, le Portugais a clôturé la première paire de courses avec deux pôles et deux victoires, des résultats qui l’ont placé dans une position imbattable pour devenir champion de Formule E en quelques jours seulement. Sébastien Buemi et Lucas Di Grassi ont fermé le podium d’une course dont les derniers tours ont été marqués par un duel à quatre pour le dernier podium, parfaitement défendu par le pilote Audi.

António Félix Da Costa n’a pas échoué au départ et a conservé la première position avec une certaine suffisance devant Sébastien Buemi. Pas de changement de position dans le ‘top 10’, Nyck de Vries s’installe en troisième position, suivi de près par Alex Lynn et Robin Frijns. Malgré la pression exercée par Buemi, le leader Da Costa a réalisé le premier tour le plus rapide de la course pour ramener ses revenus au-dessus du second. Dans l’ensemble, la première action sérieuse de la course Il a été joué par le néerlandais Robin Frijns après avoir dépassé Alex Lynn dans sa lutte pour la quatrième position, tour le plus rapide.

Après cette course, Buemi égalise Bird en points au championnat.

Di Grassi a suivi les traces de Frijns et a également rendu compte de Lynn, tandis que Sam Bird a fait de même avec Jean-Eric Vergne. La danse des positions ne s’est pas arrêtée là puisque Robin Frijns a poursuivi sa remontée et a glissé troisième après avoir dépassé Nyck de Vries. Toutes les manœuvres ont été effectuées proprement et contrasté avec la touche de Maximilian Günther qu’il a dû passer par les stands pour changer le nez de sa BMW. Pour sa part, Sébastien Buemi a été le premier pilote à activer le « mode attaque », bien qu’il ait perdu une partie de la puissance supplémentaire en raison de la période de «Full Course Yellow» générée pour récupérer les restes de la voiture de Günther.

Quelques secondes plus tard, le drapeau vert est revenu et avec lui le dépassement. Lucas Di Grassi s’est classé quatrième après avoir battu Nyck De Vries. Une petite flambée d’action qui a de nouveau été interrompue par une période de «Full Course Yellow» pour récupérer les nouveaux restes de la voiture présente sur la piste. Plusieurs pilotes ont perdu une partie de l’efficacité du «mode attaque», bien que la durée de cette neutralisation soit à nouveau minime. En fait, pratiquement tout le peloton a ensuite utilisé ce mode de puissance supplémentaire. En utilisant le même, Lucas Di Grassi a attaqué la troisième position au prix de l’expulsion de Robin Frijns du podium.

68 points séparent Di Grassi de l’imparable Da Costa.

La troisième période de « Full Course Yellow » n’était plus de secondes, car les commissaires ont dû retirer la voiture endommagée de Nyck de Vries. Le pilote Mercedes était donc hors jeu et a quitté une course de sprint de 23 minutes. António Félix Da Costa a profité du moment du redémarrage pour activer le « mode attaque », par opposition à un Jean-Eric Vergne qui n’avait pas la possibilité d’arrêter Stoffel Vandoorne une fois que le conducteur Mercedes utilisait le mode puissance supplémentaire. Le jeu s’est bien passé pour le pilote belge depuis Vandoorne a devancé Sam Bird et Edo Mortara pour se classer cinquième.

Lucas Di Grassi est allé plus loin et s’est classé deuxième, bien que Sébastien Buemi ait pu lui redonner le dépassement avec son deuxième «mode d’attaque». Le Suisse a également réussi à mettre Di Grassi en difficulté dans son duel avec Robin Frijns, gagnant ainsi une marge très importante. Les dernières activations du «mode attaque» ont laissé une trace de changements de positions dans le «top 10». En réalité, Lucas Di Grassi a perdu la troisième position face à Robin Frijns quand il a utilisé son deuxième « mode d’attaque », bien que le Brésilien ait réussi à regagner la troisième place un tour plus tard.

Deuxième pole pour António Félix Da Costa dans l’ePrix de Berlin

Da Costa a remporté sa deuxième victoire à Berlin sans opposition, troisième d’affilée après avoir gagné à Marrakech. Sébastien Buemi a franchi la ligne d’arrivée deuxième, tandis que la troisième place était pour Lucas Di Grassi, non sans peine après avoir résisté aux attaques de Robin Frijns, Stoffel Vandoorne et Sam Bird. Si les quatre pilotes terminaient la course à peine à bout de souffle, Oliver Rowland verrait le drapeau à damier près de trois secondes plus tard pour confirmer sa septième position. Edo Mortara a terminé huitième après avoir remporté le match contre André Lotterer et un Jean-Eric Vergne flou qui ne pouvait être que dixième avec la voiture de l’équipe DS Techeetah.

Résultats Course 2 de la Berlin ePrix Formula E 2019-20

Pos pilote

TeamMonoplazaTime1ºAntónio Félix Da CostaDS TecheetahDS E-Tense FE2038 tours2ºSébastien BuemiNissan e.DamsNissan IM02 + 3.090

3ºLucas di GrassiAudi Abt SchaefflerAudi e-tron FE06 + 8.296

4e Robin Frijns Audi Abt Schaeffler Audi e-tron FE06 + 9.239

5e Stoffel VandoorneMercedes EQMercedes EQ Silver Arrow 01 + 9.695

6ème Sam BirdVirgin RacingAudi e-tron FE06 + 10.081

7e Oliver RowlandNissan e.DamsNissan IM02 + 13.897

8ºEdoardo MortaraROKiT Venturi RacingMercedes EQ Silver Arrow 01 + 16.367

9ºAndré LottererTag Heuer PorschePorsche 99X électrique + 16.893

10ºJean-Éric VergneDS TecheetahDS E-Tense FE20 + 20.919