NEW DELHI: Digvijaya Singh du Congrès a tweeté « Merci, Uma » après que ‘Sadhvi’ Uma Bharati du BJP ait refusé mardi de s’opposer à l’argument de Singh selon lequel la cérémonie d’inauguration du temple Ram tombe sur un ‘muhurt’ peu propice. Elle a même déclaré que Lord Ram et Ayodhya n’étaient « pas la propriété de BJP ».

«Ram ka naam aur Ayodhya BJP ki bapauti nahin hai, ye sabki ke hain, chahe wo BJP mein hon ya kisi aur party mein. Kisi bhi dharma ke hon ya kisi samuday ke, bharat mein hon ya dusre desh me. Jinki aastha Ram mein hain wo apni raay rakh sakte hain (le nom de Ram et Ayodhya ne sont pas la propriété du BJP. C’est pour tout le monde, y compris ceux du BJP et ceux d’autres partis … des personnes d’autres religions et communautés à celles résidant ailleurs dans le monde. qui ont confiance en Ram peuvent exprimer leur opinion sur la question) », a déclaré Bharti à Ujjain lorsque les médecins lui ont posé des questions sur l’argument de Singh ainsi que sur le soutien de Kamal Nath à la cérémonie du temple.

Singh a tweeté un extrait vidéo des commentaires de Bharti tout en la remerciant. De son côté, Nath a déclaré mardi que 11 briques d’argent, achetées grâce aux dons collectés auprès des travailleurs du Congrès, étaient envoyées par lui à la fonction d’Ayodhya.

Bharti a déclaré que « on ne peut pas adopter une attitude arrogante selon laquelle ils ont un brevet sur cette question car il faut se souvenir que nous sommes des mortels mais que le nom de Ram est éternel ».