Le titan du divertissement a à l’origine repoussé l’idée, selon le créateur de l’émission.

La programmation animée de Disney Channel vient de franchir une barrière.

La société a confirmé que le personnage principal de la série « The Owl House » – une jeune fille dominicaine-américaine de 14 ans nommée Luz Noceda – est bisexuel.

Bien que Disney ait déjà présenté des personnages LGBTQ +, Luz est le premier personnage bisexuel à faire ses débuts dans une série télévisée, alors que l’émission suit son parcours pour devenir une sorcière après qu’elle soit tombée dans un monde magique.

Mais le créateur, Dana Terrace, a déclaré que l’idée n’avait pas été initialement donnée par Disney.

En dev, j’étais très ouvert sur mon intention de mettre des enfants queer dans le casting principal. Je suis un horrible menteur, donc le faufiler aurait été dur, haha. Lorsque nous avons eu le feu vert, certains dirigeants de Disney m’ont dit que je ne pouvais PAS représenter aucune forme de relation bi ou gay sur la chaîne. – Dana Terrace (@DanaTerrace) 9 août 2020

@DanaTerrace

S’identifiant comme bisexuelle, Terrace a continué à plaider pour une représentation dans son dessin animé.

« Heureusement, mon entêtement a porté ses fruits et maintenant je suis TRÈS soutenu par les dirigeants actuels de Disney. (Merci @NashRiskin et son équipe!) Sans parler de l’incroyable qualité de cette équipe. »

La représentation compte! Battez-vous toujours pour faire ce que vous voulez voir! Alors que OH continue, j’ai hâte d’explorer des choses qui sont importantes pour moi et mon équipage. Dans l’attente du prochain chapitre. 🦉💕 … Qui est la semaine prochaine dans WING IT LIKE WITCHES!

Merci d’avoir regardé! #TheOwlHouse pic.twitter.com/U8PHHT2g91 – Dana Terrace (@DanaTerrace) 9 août 2020

@DanaTerrace

La bisexualité de Luz a été révélée lors d’un épisode diffusé le 8 août. Les fans n’ont pas tardé à applaudir le mouvement en ligne, y compris Alex Hirsch, créateur de « Gravity Falls » de Disney.

« À l’époque où j’ai créé GF Disney m’a INTERDIT de tout représentant LGBTQ + explicite », a-t-il tweeté. « Apparemment ‘endroit le plus heureux sur terre’ signifiait ‘le plus droit’ Mais à partir d’aujourd’hui, grâce à @DanaTerrace et à son équipe, il y a explicitement des PERSONNAGES PRINCIPAUX ANIMÉS queer sur DISNEY TV. Je suis si fier et heureux de dire que #OwlHouse. »

Et Terrace continuera à œuvrer pour l’égalité LGBTQ +, comme elle l’a posté: «La représentation compte! Battez-vous toujours pour faire ce que VOUS voulez voir! Alors que OH continue, j’ai hâte d’explorer les choses qui sont importantes pour moi et mon équipe. le prochain chapitre. «

