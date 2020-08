Amaya Valdemoro, meilleur basketteur de l’histoire de l’Espagne et ambassadeur Betfair, a analysé le monde actuel du basket avec Luka Doncic comme l’un des grands protagonistes du retour de la NBA après l’accouchement. La star de Dallas continue de produire de belles performances, mais n’a pas été choisie parmi les trois candidats au meilleur joueur du tournoi (MVP). « Cela ne me surprend pas car au final aux Etats-Unis ils ont tendance à jeter un peu plus de monde de la maison »dit Valdemoro.

Doncic a inscrit son nom dans les livres d’histoire à seulement 21 ans. Le Slovène est déjà le plus jeune joueur à mener la ligue en triple-double une saison, entre autres records. «Ils ne s’attendaient pas à la performance qu’il allait avoir après l’accouchement. Vous avez des numéros pour vous qualifier pour le prix MVP. C’est pourquoi les fans sont ravis de ne pas être là, car à Orlando, il montre le grand joueur qu’il est », déclare l’ancien joueur de la WNBA.

La progression de l’ancien joueur du Real Madrid est en chiffres légendaires et c’est ce que souligne Valdemoro, qui ne doute pas qu’il atteindra le sommet: «Et s’il était franchisé? Est-ce que je pense Il est déjà un joueur de franchise de Dallas et tous dans sa deuxième année. Les Mavericks feront l’équipe autour de lui, également à Dallas, ils ont tendance à faire beaucoup confiance aux Européens. C’est très difficile en NBA d’opter pour un ring, mais il est très jeune, on le verra sûrement en finale et je ne doute pas qu’il gagnera le ring, il se retrouvera avec un MVP très sûr ».

La NBA a en effet inclus Doncic parmi les trois nominés pour le prix du «joueur le plus amélioré»., une récompense qui évalue l’évolution d’une année sur l’autre, mais qui n’est généralement pas décernée à des joueurs au profil déjà aussi important que celui du Slovène.

« Je ne sais pas si ça va être une déception ou pas, je sais qu’il ne le veut pas, et a même déjà dit de le retirer de la liste., qu’ils ont dû mettre dans un joueur qui était meilleur l’année dernière. Qu’ils lui donnent ce prix ne va pas aimer quelque chose », assure Valdemoro.

Un autre joueur qui fait la une des journaux en NBA est Ricky Rubio. L’Espagnol est également revenu fortement à l’activité et Valdemoro ne veut pas se prononcer sur l’un des deux: «Ricky ou Luka? Je reste avec les deux, Ricky MVP de la dernière Coupe du Monde, Luka émerveillant le monde entier, et ils viennent tous les deux d’Espagne donc je ne pouvais pas opter pour l’un ou l’autre ».

« Le Real Madrid devra signer une autre base »

L’ambassadeur Betfair a également dû analyser la situation de l’ACB et du Real Madrid, dans laquelle Laprovittola continuera. Cela a été confirmé par lui-même. Malgré tout, Amaya pense que les Blancs devront signer un autre meneur. avant le départ imminent de Campazzo.

« Il est vrai que le Real Madrid doit encore chercher une autre base sur le marché, a toujours eu trois. Laprovittola est très impliquée dans le Real Madrid et s’est adaptée et voyons ce qui se passe avec l’Euroligue et COVID aussi. Tout est inconnu », a conclu Valdemoro.