Après avoir passé près d’un mois entier sans diffuser un nouvel épisode de RuPaul’s Drag Race, VH1 a étanché la soif collective des fans vendredi avec la première de la dernière ramification de la franchise – et il y avait beaucoup à boire.

La première heure de RuPaul’s Drag Race: Vegas Revue a repris deux semaines avant l’ouverture officielle de RuPaul’s Drag Race Live !, une revue de Las Vegas mettant en vedette six des reines les plus emblématiques de la série de compétition: Yvie Oddly, Asia O’Hara, Derrick Barry , Kameron Michaels, Naomi Smalls et Vanessa Vanjie Mateo.

Je m’attendais à ce qu’une grande partie du drame se sente complètement artificielle – et comme toutes les émissions de téléréalité, certaines d’entre elles l’étaient certainement – mais c’était franchement rafraîchissant de mieux se familiariser avec certaines de ces reines en dehors du werkroom. Par exemple, je pourrais regarder un spin-off entier sur Vanjie et Silky Nutmeg Ganache (ils sont voisins?!), Ou Derrick et son throuple fonctionnel. (Pouvons-nous créer un GoFundMe pour leur acheter un lit légèrement plus grand? Je suis devenu claustrophobe juste en les regardant tous les trois se faufiler dans ce truc.)

Nous avons également eu une mise à jour sur la bataille d’Yvie contre le syndrome d’Ehlers-Danlos, une maladie qui l’empêche de produire ou de retenir beaucoup de collagène. En conséquence, ses articulations sont dans un état de détérioration rapide, ce qui signifie qu’être une reine des cascades est probablement l’une des pires choses qu’elle puisse faire pour sa santé globale. C’est une histoire que nous avons apprise pour la première fois lorsque Yvie a remporté la saison 11 de Drag Race, mais elle vaut la peine d’être suivie. L’entendre parler à Ru pour éviter de voir un médecin était déchirant.

La majeure partie du drame de la première est venue de la querelle persistante de Naomi avec son compatriote reine de la saison 8 Derrick, qui ont tous deux saisi chaque occasion pour ajouter plus de carburant au feu. Naomi a commencé par se moquer de Derrick – bien que dans son dos – pour avoir utilisé son esthétique de Britney Spears pour éviter d’avoir à développer une personnalité unique. Même si Yvie a complimenté avec désinvolture l’éthique de travail de Derrick et sa volonté d’essayer quoi que ce soit, Naomi n’a pas pu résister à l’ajout: «C’est tellement hokey.

Leur tension a atteint un point culminant lors d’une réunion chez Derrick, quand un tiers de son troupeau – Nick San Pedro, mieux connu sous le nom de drag-daughter de l’Alaska, Nebraska – s’est lu pour la saleté. Derrick a commencé par appeler Naomi pour avoir dit que vous deviez être «braindead» pour être un fan de Derrick, puis Nebraska a suivi en se moquant de la performance de Naomi dans le Snatch Game. (Un peu bizarre d’évoquer un défi aléatoire d’il y a six ans, mais OK.) Naomi l’a ensuite fermé en informant le Nebraska qu’être 6 ′ 5 ″ ne la rend pas féroce.

La première s’est terminée avec le Nebraska qui a écrasé une autre des sorties après les répétitions des reines, nous devrons donc attendre de voir comment les choses se passent entre elle et Naomi. (Je pense… pas génial.)

