Grâce à un énorme salaire de Netflix, Dwayne «The Rock» Johnson était l’acteur hollywoodien le mieux payé en 2020.

Johnson a reçu plus de 23 millions de dollars de Netflix uniquement pour son rôle dans le prochain film Red Notice.

Johnson a gagné 87,5 millions de dollars cette année, suivi de près par Ryan Reynolds avec 71,5 millions de dollars de bénéfices.

Dwayne Johnson – autrement connu sous le nom de The Rock – était l’acteur le mieux payé en 2020, selon un nouveau rapport de Forbes. C’est la deuxième fois en autant d’années que Johnson parvient à gagner plus d’argent que ses cohortes hollywoodiennes.

Ce qui est intéressant, c’est que Netflix a contribué à renforcer le transport annuel de Johnson. Johnson gagnant environ 87,5 millions de dollars cette année, 23,5 millions de dollars de ce total proviennent de sa performance dans le prochain film Netflix Red Notice. Devant arriver plus tard cette année, Red Notice est une comédie d’action centrée sur le monde du crime international. Le film met en vedette un certain nombre d’autres A-listers notables, dont Gal Gadot et Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds suit de près Johnson dans le top 10 de Forbes. Bien que Reynolds se soit d’abord fait un nom avec la comédie dégoûtante Van Wilder de 2002, National Lampoon, il est depuis devenu un homme de premier plan et une star de l’action hollywoodienne. Au cours de la dernière décennie, Reynolds a joué dans Green Lantern, et bien sûr, une paire de films Deadpool incroyablement réussis. Pour l’année, Reynolds a gagné un impressionnant 71,5 millions de dollars pour ses efforts d’acteur.

Tout compte fait, Forbes note que les sociétés de streaming à tous les niveaux changent vraiment les capacités de revenus des grands acteurs:

L’influence des entreprises de streaming s’accélère. Netflix, qui a dépensé plus que n’importe quel studio individuel pour les principaux hommes d’Hollywood, devrait investir plus de 17 milliards de dollars en contenu cette année. Apple TV + prévoit de perdre plus de 30 millions de dollars pour accrocher Reynolds (n ° 2, 71,5 millions de dollars) pour A Christmas Carol, et Amazon paie Akshay Kumar de Bollywood (n ° 6, 48,5 millions de dollars) 10 millions de dollars pour son rôle dans un série télévisée à venir. «Ce n’est plus entièrement de l’art ou de la science», déclare Mike Bloxham, analyste du divertissement au cabinet de recherche Magid, faisant référence aux stratégies utilisées par les studios et les streamers pour déterminer les chèques de paie. « C’est vraiment de l’alchimie, et cela devient de plus en plus alchimique à mesure que nous avançons et que de plus en plus de données deviennent disponibles. »

Apple a également montré un penchant pour payer beaucoup d’argent pour les talents de la liste A. Cette semaine encore, on a appris que le légendaire réalisateur Martin Scorsese avait signé un premier contrat de cinéma et de télévision avec Apple. De plus, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon ont gagné 2 millions de dollars par épisode pour leurs rôles dans The Morning Show primé d’Apple.

Pour en revenir aux acteurs les plus titrés de l’année, le top 10 de Forbes est complété par les étoiles suivantes:

3. Mark Whalberg – 58 millions de dollars 4. Ben Affleck – 55 millions de dollars 5. Vin Diesel – 54 millions de dollars 6. Akshay Kumar – 48,5 millions de dollars 7. Lin-Manuel Miranda prend la septième place grâce aux 45,5 millions de dollars qu’il a gagnés grâce à l’acquisition par Disney des droits du film sur Hamilton 8. Will Smith – 44,5 millions de dollars 9. Adam Sandler – 41 millions de dollars 10. Jackie Chan, croyez-le ou non, complète la liste après avoir généré 40 millions de dollars de films cette année

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.