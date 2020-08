Le travail ennoblit l’homme mais je le fais aussi esclave des nouveaux rythmes favorisés par la technologie et les nouveaux médias numériques. C’est la même chose pour tout le monde mais ceux qui travaillent dans le monde de la finance sont les plus stressé que l’Italie: les secteurs de la banque, de l’assurance et du courtage sont ceux où jusqu’à 93% des personnes interrogées déclarent se sentir constamment sous pression.

Les chiffres ressortent de l’enquête « The Workforce View 2020 – Volume un« Réalisé par ADP, une multinationale leader dans le domaine de la gestion des ressources humaines, qui a interviewé environ 32500 travailleurs dans le monde, 2000 en Italie, explorant les opinions des employés concernant les problèmes actuels sur le lieu de travail et l’avenir auquel ils s’attendent .

En premier lieu précisément le secteur de la finance, avec un pourcentage de 93%, suivi du services professionnels avec 90% (publicité, relations publiques, conseil, services commerciaux, juridique, comptabilité, architecture, ingénierie, conception de systèmes informatiques) et ceux qui travaillent dans champ média / information (édition, radio, télévision, cinéma …) avec 87%. Une moyenne très élevée si l’on tient compte du fait que la moyenne italienne est de 66%.

«Un stress chronique et excessif peut conduire le travailleur à problèmes de santé psychologique. Ceux qui travaillent dans le monde financier sont constamment placés sous pression de plusieurs variables qui souvent ne dépendent même pas de lui-même. Pensons, par exemple, à ce qui s’est passé avec la pandémie: effondrement des marchés, anxiété des épargnants, assurance maladie insuffisante … ceux qui travaillent dans ce secteur ont beaucoup souffert de la période Covid.

Gérer et avoir le responsabilité de grosses sommes d’argent cela peut être vraiment pénible dans certains cas.

Les employeurs et les responsables des ressources humaines devraient tenir compte de l’importance d’alléger le fardeau des travailleurs sous pression. Les équipes des ressources humaines peuvent jouer un rôle important pour que le personnel se sente soutenu », commente-t-il. Marisa Campagnoli, DRH d’ADP Italia.

Charge de travail excessive

De la même analyse, il est ressorti que 30% des travailleurs du monde de la finance font au moins 5 heures supplémentaires par semaine, 25% atteint 10 heures par semaine, 6% jusqu’à 15 heures et 5% jusqu’à 20 heures.

Seulement 45% pensent aussi qu’ils sont payé correctement pour leurs compétences et leur expérience, 31% pensent qu’ils sont sous-payés, 33% aimeraient avoir plus responsabilité, plus d’autonomie et un rôle plus senior, 7% pensent au lieu de remplir un rôle pour lequel ils ne sont pas suffisamment qualifiés.

Les raisons du stress

Les raisons qui causent le stress sont multiples: anxiété sur le résultat, travail excessif, sentiment de frustration découlant d’un salaire peu valorisant ou d’une carrière qui peine à décoller malgré les nombreux sacrifices, mais aussi le souci de ne pas pouvoir concilier au mieux travail et vie privée.

Actuellement, aux causes classiques, il faut ajouter le stress de Covid-19: les problèmes de auto-isolement et la sécurité au travail affectent grandement les travailleurs, tandis que le «surmenage» représente un risque pour ceux qui travaillent travail intelligent, ou pour ceux qui doivent apprendre à gérer un temps de travail qui entre désormais de force dans la famille ou dans le privé.