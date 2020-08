Quelques heures seulement après qu’Epic Games a introduit une nouvelle option de paiement direct pour Fortnite qui contourne les règles d’achat in-app d’Apple, Apple a retiré l’application « Fortnite » de l’App Store.

‌Fortnite‌ n’est plus disponible au téléchargement sur l’iPhone ou l’iPad, et Apple a fourni une déclaration à MacRumors sur la suppression de ‌Fortnite‌:

Aujourd’hui, ‌Epic Games‌ a pris la malchance de violer les directives ‌App Store‌ qui sont appliquées de la même manière à chaque développeur et conçues pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application ‌Fortnite‌ a été supprimée du magasin. Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l’ont fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store concernant les paiements intégrés qui s’appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou des services numériques. Epic a des applications sur l ‘«App Store» depuis une décennie et a bénéficié de l’écosystème «App Store» – y compris ses outils, ses tests et sa distribution qu’Apple fournit à tous les développeurs. Epic a accepté librement les conditions et les directives de l ‘«App Store» et nous sommes heureux qu’ils aient construit une entreprise aussi réussie sur «l’App Store». Le fait que leurs intérêts commerciaux les poussent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change rien au fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent renvoyer «Fortnite» sur «l’App Store».

Ce matin, ‌Epic Games‌ a commencé à permettre aux joueurs d’acheter 1000 V-Bucks dans l’application ‌Fortnite‌ pour 7,99 $, les achats allant directement à ‌Epic Games‌ plutôt que d’utiliser le système d’achat intégré d’Apple.

À l’époque, on ne savait pas si ‌Epic Games‌ avait une sorte de permission spéciale d’Apple pour introduire une telle fonctionnalité, car il s’agit d’une violation claire des règles de l’App Store d’Apple concernant les achats intégrés. Étant donné que l’application a maintenant été retirée de l ‘«App Store», il semble que «Epic Games» a volontairement violé les exigences d’Apple en proposant le plan de paiement direct.

La règle 3.1.1 des directives de l’App Store d’Apple stipule que les applications proposant des devises dans le jeu doivent utiliser le mécanisme d’achat intégré. Il est interdit aux applications d’inclure des boutons, des liens ou d’autres appels à l’action demandant aux clients d’utiliser des méthodes de paiement non approuvées par Apple.

3.1.1 Achat intégré:

– Si vous souhaitez déverrouiller des fonctionnalités ou des fonctionnalités dans votre application (à titre d’exemple: abonnements, devises dans le jeu, niveaux de jeu, accès au contenu premium ou déverrouillage d’une version complète), vous devez utiliser l’achat intégré. Les applications ne peuvent pas utiliser leurs propres mécanismes pour déverrouiller du contenu ou des fonctionnalités, tels que des clés de licence, des marqueurs de réalité augmentée, des codes QR, etc. Les applications et leurs métadonnées ne peuvent pas inclure de boutons, de liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat autre que l’achat via l’application.

‌Epic Games‌ a rendu l’option de paiement direct disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays, et a déclaré cela parce que les applications qui offrent des biens et services réels comme Uber et StubHub ne sont pas obligés d’utiliser le mécanisme d’achat intégré d’Apple, «Fortnite» devrait avoir droit au même traitement. «Epic Games» a également qualifié la commission de 30% d’Apple et de Google sur les achats intégrés « d’exorbitantes ».

En réponse à la déclaration d’Apple et à la suppression de «Fortnite» de l ‘«App Store», «Epic Games» a annoncé une nouvelle première courte de Nineteen Eighty-Fortnite à 16h00. Eastern Time, qui semble être un riff de la célèbre publicité d’Apple en 1984.

‌Fortnite‌ Party Royale présentera un nouveau court métrage: Nineteen Eighty-Fortnite. Rejoignez-nous à 16 h HE. pic.twitter.com/BWvndK3gDt

– ‌Fortnite‌ (@FortniteGame) 13 août 2020

La position d’Epic Games contre Apple intervient alors qu’Apple fait face à une enquête antitrust américaine sur ses règles et politiques de l ‘«App Store» et qu’Apple se remet d’un autre différend très public sur l’application de messagerie «Hey».

Mettre à jour: ‌Epic Games‌ a déposé une plainte contre Apple pour avoir retiré ‌Fortnite‌ de l ‘«App Store». [PDF]

Dans le dossier, «Epic Games» accuse Apple d’être un «monstre cherchant à contrôler les marchés, à bloquer la concurrence et à étouffer l’innovation» et à imposer des «restrictions anticoncurrentielles» et à utiliser des «pratiques monopolistiques sur les marchés» contre les développeurs de «l’App Store».

Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser complètement les deux marchés et empêcher les développeurs de logiciels d’atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs de ses appareils mobiles (par exemple, ‌iPhone‌ et ‌iPad‌) à moins qu’ils ne passent par un seul magasin contrôlé par Apple, lApp Store‌, où Apple impose une taxe oppressive de 30% sur la vente de chaque application. Apple demande également aux développeurs de logiciels qui souhaitent vendre du contenu numérique intégré à ces consommateurs d’utiliser une seule option de traitement des paiements proposée par Apple, l’achat intégré, qui est également soumise à une taxe de 30%.

Avec le procès, ‌Epic Games‌ affirme qu’il ne vise pas un paiement en espèces, mais souhaite plutôt obtenir une «injonction» sur le marché de la distribution d’applications iOS et du traitement des paiements pour «des centaines de millions de consommateurs et des dizaines de milliers, sinon plus. , des développeurs d’applications tiers. «

Mise à jour 2: Le court métrage Nineteen Eighty-Fortnite est maintenant disponible sur la chaîne YouTube «Fortnite», encourageant les gens à «rejoindre le combat pour empêcher 2020 de devenir 1984». L’annonce est également disponible dans «Fortnite».

‌Epic Games‌ a également créé une FAQ expliquant le procès qu’il a intenté contre Apple et pourquoi les utilisateurs d’‌iPhone‌ et d’‌iPad‌ ne peuvent pas accéder à l’application ‌Fortnite‌.