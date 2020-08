Cette fois, le Paris Saint-Germain était Sergi Roberto. C’était Marcus Rashford. Vingt-cinq ans de frustration, de remontadas, de déceptions, de tristesse, le tout passé en l’espace de trois minutes supplémentaires.

Tous les chagrins que les Parisiens ont subis au fil des ans, en particulier ces nuits de cauchemar contre Barcelone en 2017 et Manchester United en 2019 ont été vengés mercredi lors d’une incroyable victoire 2-1 contre l’Atalanta à Lisbonne.

Personne n’aurait pu écrire ce script. Personne n’aurait pu prédire dans leurs rêves les plus fous qu’Eric Maxim Choupo-Moting serait le héros qui enverrait le PSG en demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 1995.

C’est une preuve supplémentaire que Paris ne fait jamais rien comme personne d’autre. Quel club! Capable de dominer l’une des meilleures équipes d’Europe cette saison tout en étant encore si proche d’une autre élimination décourageante. Capable d’empêcher Atalanta et leur incroyable attaque de créer presque tout après que Mario Pasalic a marqué le premier but, tout en regardant une autre fin brusque de leur rêve de Ligue des champions.

Mais c’était maintenant au tour du PSG d’être le briseur de cœur. Les Italiens sont devenus le PSG mercredi soir – le football est parfois si cruel. Les garçons de Bergame méritaient mieux que de perdre de cette façon; ils ont fait la fierté de leur ville, de leur région et de leur pays. De plus, ils ont rendu le football fier. Au final, Atalanta manquait juste un peu de jambes et de forme physique, un peu d’expérience probablement aussi. Néanmoins, ils resteront à jamais l’une des grandes histoires d’une saison 2019-20 exceptionnelle et extraordinaire.

Mais mercredi soir appartenait aux Parisiens.

Les scènes à plein temps ont montré toutes les émotions: le patron du PSG Thomas Tuchel a crié sa joie si fort qu’ils auraient probablement pu l’entendre depuis l’Allemagne. Il y avait tellement en jeu pour le manager. Une défaite, même juste 1-0, aurait pu le renvoyer. Il aurait été blâmé de ne pas avoir démarré Kylian Mbappe alors qu’il était en forme. Il aurait été critiqué pour avoir préféré Ander Herrera à Leandro Paredes après que l’Argentin ait fait plus en 20 minutes lorsqu’il est entré que l’Espagnol en 70.

Tuchel a bien réussi ses substitutions et son plan de match également. Il savait et disait aux joueurs qu’Atalanta allait se fatiguer en seconde période et que c’était alors que le PSG pourrait les mettre sous beaucoup de pression. Il savait que chaque fois que ses joueurs pourraient battre la presse, ils seraient dangereux. Il n’avait pas prévu, cependant, que Neymar serait si incroyable dans l’ensemble mais si gaspilleur devant le but. Faire venir Mbappe juste à l’heure a changé le jeu, mais c’est le changement Choupo-Moting pour Mauro Icardi qui a fait passer le PSG.

Il n’y aura plus jamais de sauveur plus improbable à ce stade de la Ligue des champions. Choupo-Moting a blessé Marco Verratti à l’entraînement il y a 10 jours. Il ne doit sa place dans l’effectif que parce qu’Edinson Cavani a refusé de prolonger son contrat à Paris pour disputer ce quart de finale. Et il n’est venu que parce qu’Icardi était l’ombre de soi habituel.

Mais l’international camerounais a saisi cette chance, a donné le meilleur de lui-même et a été décisif sur les deux buts. En hommage et en grand geste, Neymar, qui a été nommé homme du match, a décidé de remettre le trophée à son coéquipier. Pour le reste de l’équipe du PSG comme pour les fans, tout est oublié pour Choupo-Moting: toutes les chances manquées, toutes les performances moyennes réalisées ces deux dernières années, tous les moments maladroits comme quand il a arrêté le tir de Christopher Nkunku sur le but. -ligne contre Strasbourg la saison dernière. Tout est pardonné. Pour toujours, son nom sera synonyme de l’un des plus grands moments de l’histoire du club.

Et qu’en est-il de Neymar précisément? Il voulait que mercredi soit sa nuit. Il voulait être la star, le Lionel Messi de son équipe. Il souhaitait, plus que jamais, posséder un jeu de cette ampleur et l’offrir au PSG. Il était imparable mais pas décisif pendant 90 minutes. Il était partout, écrasant les adversaires, créant des occasions, faisant des différences, se faisant botter tout autour du terrain. Il a effectué 16 dribbles, le meilleur total pour un joueur en un seul match de Ligue des champions depuis Messi avec Barcelone contre Manchester United en avril 2008 – les défenseurs de l’Atalanta ne savaient pas comment l’arrêter. Il aurait dû marquer un, deux voire trois buts.

Le PSG a mis fin à 25 ans de frustration mercredi soir et a eu le plus improbable des héros d’Eric Maxim Choupo-Moting à remercier pour cela. David Ramos / .

Mais à la 89e minute, le PSG menait 1-0 et Neymar était sur le point d’être, tout comme Tuchel, le bouc émissaire de la défaite à cause de toutes ces occasions manquées. Il a persévéré, cependant, et n’a jamais abandonné. Il a finalement été impliqué dans les deux buts de Paris. Son petit ballon pour Mbappe pour le vainqueur du match était un véritable bijou.

Lorsque Neymar est arrivé à l’Estadio da Luz 90 minutes avant le coup d’envoi, il était détendu. Il a eu une nouvelle coupe de cheveux mohawk faite ce jour-là. Il portait le haut-parleur de l’équipe, des lunettes de soleil sur la tête. Peut-être qu’il savait que ce serait sa nuit? Il le partagera avec Mbappe. L’incroyable rétablissement rapide du prodige français d’une blessure à la cheville lui permettait de participer à ce match et d’aider son ami brésilien à pousser Paris en demi-finale. Comme en 2017 avec Monaco, Mbappe aura une autre chance d’atteindre la finale de la Ligue des champions. Après le match de mercredi, il a tweeté: NOUS SOMMES PARIS SAINT-GERMAIN. C’est son club, sa ville et il n’en a jamais été aussi fier.

Comme Neymar et Mbappe, toute l’équipe du PSG, même le Verratti blessé ou encore le suspendu Angel Di Maria dans les tribunes, ont cru jusqu’au bout. L’unité et l’esprit d’équipe ont été fantastiques cette saison. Ils croyaient tous que leur chance allait enfin tourner et que le karma était de leur côté cette fois. Le reste appartient à l’histoire.

Le jour du 50e anniversaire du club, il était écrit que ce mercredi soir serait différent. Peu de joueurs ou de fans du PSG dormiront beaucoup maintenant – tout comme en 2017 et 2019, mais pas pour les mêmes raisons.