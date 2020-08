Les plages, parcellaires ou non, sont l’un des rares endroits où l’on peut avoir l’illusion que cet été est comme les autres. Mais vous devez continuer à prendre des précautions pour éviter la contagion.

Où se cache le COVID-19?

« La contagion peut survenir sur la plage, mais pas par l’eau ou le sable », souligne le secrétaire de la Société espagnole d’épidémiologie, Federico Arribas.

Le danger réside dans les zones de baignade bondées et dans les objets d’usage courant.

Les principales voies de transmission du virus comprennent le contact direct avec les personnes infectées par le biais de gouttes respiratoires et le contact indirect avec des surfaces ou des objets utilisés par le porteur du COVID-19, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Entre les personnes, le virus se transmet par des gouttelettes émises par la toux, la parole ou la respiration d’une personne infectée et qui, en raison de leur taille et de leur poids, sont présentes dans les aérosols à courtes et moyennes distances.

En ce sens, le principal danger réside dans les foules lors de la baignade ou dans les bancs de sable, car de nombreuses plages n’ont pas été divisées en parcelles ou utilisent des cordes pour délimiter des espaces respectant la distance de sécurité entre les utilisateurs.

Sur les plages avec un afflux important de baigneurs, la capacité doit être contrôlée pour garantir la distance entre transats et parasols, dans des espaces d’environ 4 mètres carrés, conformément aux recommandations sanitaires.

Mais les gouttelettes infectées peuvent voyager (selon l’OMS, leur poids les fait tomber lorsqu’elles voyagent à un mètre, bien qu’en aérosols elles peuvent atteindre deux mètres, comme l’assure une lettre signée par plus de 200 scientifiques avec des avertissements sur la transmission aérienne du virus) ) et ont tendance à se déposer sur les surfaces proches.

Le SARS-CoV2 persiste pendant des jours dans les matériaux couramment utilisés dans les meubles de plage tels que le plastique ou l’acier, il est donc nécessaire de désinfecter quotidiennement les douches, les bains de pieds, les poubelles et les passerelles en bois, note Health.

Et se baigner dans la mer, est-ce dangereux?

Le sel dans l’eau désactive le pathogène, un effet qui augmente avec l’action conjointe du rayonnement solaire et de la température que le sable peut atteindre.

Ainsi, la clé, dans et hors de l’eau, est de toujours respecter les distances de sécurité. Encore plus sur les plages avec des vents forts, où une séparation de plus de 2 mètres est recommandée.

Sources:

– Secrétaire de la Société espagnole d’épidémiologie, Federico Arribas.

– «Un groupe de scientifiques met en garde contre la transmission aérienne du COVID-19», ., 7 juillet 2020.

– «Recommandations pour l’ouverture des plages et des zones de baignade après la crise du COVID-19», ministère de la Santé.

– Questions et réponses sur la maladie à coronavirus (COVID-19), OMS – « Un groupe de scientifiques met en garde contre la transmission aérienne du COVID-19 », ., 7 juillet 2020.