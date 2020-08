UNE bonne planification financière et le constance l’épargne est un outil essentiel pour la réalisation de petits et grands projets: des vacances de rêve à l’avance pour l’achat d’une maison.

La mise à disposition d’argent vous permet également d’affronter les événements imprévus avec plus de sérénité.

Mais quelles incitations l’homme à épargner? Dans quelle mesure un objectif spécifique peut-il se fixer?

L’étude intitulée « Il existe une application pour cela: fixer des objectifs et économiser à l’ère de la FinTech », conduit par Université de Melbourne et Georgetown University, en collaboration avec GIMME5, la solution de gestion de l’argent numérique qui vous permet de mettre de côté de petites sommes via des smartphones et de les investir dans un fonds commun de placement, a étudié cela, en soulignant comment l’établissement d’objectifs augmente la propension et le taux d’épargne effectif.

L’enquête, menée de manière totalement anonyme auprès de 47643 clients Gimme5, établit que fixer des objectifs représente un véritable coup de pouce à l’action et que des outils numériques aux fonctionnalités spécifiques peuvent aider l’individu dans sa démarche.

L’étude met également en évidence comment les individus épargnent davantage pour des objectifs qui nécessitent un montant plus important sur un horizon temporel plus court.

La nature de l’objectif, cependant, n’a pas d’impact significatif sur le taux de provisionnement des utilisateurs.

Dans l’ensemble, le résultat clé est qu’il émerge clairement comme il fixer des objectifs a un effet positif sur l’épargne, avec une marge de succès encore plus grande où les individus sont soutenus, pour les fixer et les atteindre, par des mécanismes automatiques qui contribuent à donner plus de constance.

Caractéristiques des objectifs d’épargne

Selon l’étude, la plupart ont un horizon temporel de moins d’un an et un montant cible inférieur à 2 500 euros; l’épargne est investie dans des fonds communs de placement à faible risque et n’entre pas dans des catégories spécifiques.

L’horizon temporel associé aux objectifs «Véhicules», «Logement» et «Épargne» est en moyenne de 150 jours plus long que les objectifs «Loisirs», «Voyage» et «Autres» qui ont une durée moyenne de 300 jours.

Le montant des objets «Véhicules» et «Maison» est généralement supérieur de 4 000 euros aux autres, qui sont en moyenne de 2 000 euros.

Le risque du FCP choisi ne varie pas significativement entre les différentes catégories cibles.

Le montant cible et les différents risques des véhicules d’investissement sont positivement liés à l’horizon temporel de la cible.

Accomplir des objectifs

Environ 30% des objectifs sont atteints. La probabilité d’atteindre un objectif est négativement corrélée à la spécificité de l’objectif: les objectifs des catégories «Voyage», «Loisirs», «Véhicules» et «Maison» ont une probabilité d’atteindre 10 points de pourcentage de moins que la catégorie de économies génériques.

Les femmes et les personnes âgées sont plus susceptibles d’atteindre la cible.