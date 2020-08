Changements de sentiment, les économistes voient de nouveaux signes de ralentissement économique suite à la nouvelle flambée des infections aux États-Unis.

par Paolo Zanghieri, éonomiste senior de Generali Investments

L’économie américaine se redresse. L’activité économique devrait avoir atteint son plus bas niveau début mai selon les indicateurs à haute fréquence sur la mobilité et l’activité des cartes de crédit. Aujourd’hui, ils montrent que la consommation se stabilise, avant même le retour probable verrouillages localisés.

En particulier, les principaux indicateurs ont augmenté en mai et juin, avec production et consommation industrielles est revenu à environ 90% du niveau d’avant la crise. le marché de l’emploi réagit rapidement à la réouverture de l’entreprise: après avoir atteint un pic de 14,7% en avril, le taux de chômage il est tombé à 11,1% en juin, grâce à la forte reprise des secteurs de réouverture tels que les voyages et les loisirs.

Reprise de l’activité testée par la résurgence du virus

Pour l’avenir, la reprise semble de plus en plus menacée. Des faiblesses sur le marché du travail peuvent apparaître, car la plupart des licenciements sont classés comme temporaires tandis que les permanents sont à la hausse, indiquant le début de changements structurels de l’emploi.

La pandémie s’est à nouveau aggravée et l’incertitude déjà élevée quant à la rapidité du rétablissement a été aggravée par la forte augmentation des cas. En juillet, 63 600 nouveaux cas en moyenne ont été signalés quotidiennement, après 28 600 en juin.

Il existe également des risques associés aux grandes mesures mises en place par le Congrès pour protéger les revenus des travailleurs et la solvabilité des entreprises. Ils ont expiré à la fin du mois de juillet, mais au moment de la rédaction du présent rapport, aucun accord n’a encore été conclu sur une prolongation ou de nouvelles mesures.

le Le PIB annualisé s’est contracté de -32,9% au deuxième trimestre, légèrement moins critique que craint. Compte tenu des risques décrits, nous nous en tenons à notre prévision de croissance 2020 de -7,5% avec des risques à la baisse.

La Fed fait le point sur ses mesures

Lors de la réunion de juillet, le nourris il a directement lié la reprise économique à la résolution de la crise sanitaire, dont la direction reste très incertaine. Dans le même temps, les décideurs de la Fed ont réitéré leur engagement à utiliser leur «gamme complète d’outils» pour soutenir l’économie et maintenir les taux d’intérêt proches de zéro aussi longtemps qu’il faudra pour se remettre de l’épidémie.

Les responsables de la Fed ont déjà commencé à discuter du contrôle de la courbe des taux comme prochaine étape politique car il renforcerait l’effet du QE. En fonction de la‘Evolution de la pandémie aux États-Unis et dans la suite des mesures de politique budgétaire, nous voyons la Fed prête à ajuster sa politique d’ici septembre, date à laquelle les conclusions finales de la révision de la stratégie en cours seront également présentées.