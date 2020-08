OPINION

Bloomberg

Lorsque mon oncle est décédé en mars après une longue maladie, sa famille a dit qu’elle organiserait un service commémoratif une fois que tout le monde pourrait se retrouver. Le service aura lieu ce samedi. Je ne serai pas là et, surtout, ma mère non plus, sa sœur aînée. Le voyage de mille kilomètres est trop dangereux pour elle.

De l’autre côté de la famille, ma cousine prévoyait une fête en octobre pour fêter le 90e anniversaire de ma tante. Maintenant il remet ça jusqu’à son 95e anniversaire.

Les politiques publiques et les proclamations politiques se concentrent correctement sur les aspects médicaux et économiques du COVID-19, ses effets matériels. Mais la pandémie a également eu un coût psychologique, social et spirituel.

Des gens ont enterré des êtres chers sans funérailles, annulé des voyages d’anniversaire et la naissance de leurs petits-enfants a été perdue. Les mariages ont été reportés et proposition de mariage via Skype. Ils ont annulé les réunions de famille et manqué la messe de Pâques.

D’ici la fin de l’année, les choses ne feront qu’empirer. Privé de l’attente de rencontrer des amis, le shopping pré-rentrée n’est plus un rituel d’optimisme et de nouveaux départs, autant les enfants que les parents craindre la possibilité de plus de cours à la maison.

Les grandes fêtes juives n’incluront pas de grands dîners de famille ou de lieux de culte bondés. «Nous prévoyons que les cérémonies des hauts partis de notre ‘congrégation’ joué en Zoom avec de la musique préenregistrée»A écrit le professeur de linguistique à la retraite Geoffrey Nathan dans un fil Facebook. Ce n’est pas une manière pleine d’espoir de commencer la nouvelle année.

Et oubliez les bonbons et les fêtes d’Halloween. Ces rituels d’automne amusants ne sont pas compatibles avec les précautions en cas de pandémie.

Pas plus que ceux qui marquent la saison des fêtes de fin d’année, qui va de Thanksgiving au Nouvel An.

En 2019, plus de 55 millions d’Américains ont parcouru au moins 50 miles pour Thanksgiving. Les chansons les plus traditionnelles sont « We Gather Together » (« We Meet ») et « Over the River and Through the Woods » (« Against the wind and tide »). C’est une fête qui se célèbre en adhérant. Sa signification cela dépend du rassemblement autour d’une table de fête.

Pas cette année. «Ce sera le premier Thanksgiving en 20 ans où nous ne nous sommes pas rendus dans le Maryland pour voir ma famille», m’a dit un ami de Los Angeles. «C’est particulièrement difficile, car ce sera la première saison des fêtes depuis le décès de mon père. C’est déprimant honnêtement«

Lorsque Walmart et Target ont récemment annoncé qu’ils garderaient les magasins fermés le jour de Thanksgiving, ils ne faisaient pas référence à une saison des fêtes plus significative et moins matérialiste. Ils anticipaient exactement le contraire: un automne et un hiver solitaires, dépourvue de rituels et de rassemblements qui donnent à la saison sa résonance émotionnelle.

Le Black Friday est plus qu’une manne de vente au détail ou une frénésie de consommation. Est une célébration. Pour de nombreux Américains, c’est un moyen de se mettre dans l’ambiance saisonnière: sortir avec ses amis et sa famille et anticiper Noël.

L’impact médical et économique du COVID-19 est notoirement inégal. Son coût psychologique n’est pas comparable.

Même si vous êtes en bonne santé, avez un travail bien rémunéré, une grande maison, un portefeuille financier en croissance et pas de devoirs à la maison, vous ne pouvez pas organiser un grand dîner pour célébrer Rosh Hashanah ou rendre visite à votre famille élargie pour Thanksgiving. Je vous remercie. Vous ne pouvez pas non plus aller chanter des chants de Noël la veille de Noël ou assister à une représentation du Messie de Haendel. Tout ce chant est dangereux.

Peu importe à quel point vous êtes isolé des effets médicaux et économiques de la pandémie, vous en ressentez au final les répercussions sociales.

«Noël ne sera pas Noël sans cadeaux», se plaint Jo en ligne pour entrer dans Little Women. Cette année, Noël ne sera pas Noël sans rencontres en personne.

Un résultat de l’éloignement social pendant les vacances pourrait être l’achat de plus de cadeaux. Même sans excuse de vacances, les achats en ligne spontanés sont déjà devenus un moyen de montrer l’amour en quarantaine. « J’achète des cadeaux tout le temps »parle d’un ami de New York qui donne des aliments spéciaux Goldbelly en abondance à ses enfants adultes, qu’ils vivent près ou loin.

Avec la nourriture, les masques sont des cadeaux populaires pour la pandémie, tout comme les livres et les jouets pour divertir les enfants à la maison. J’ai récemment commandé un puzzle au magasin du Los Angeles County Museum of Art pour ma mère passionnée d’art qui, comme beaucoup d’âmes confinées à la maison, a pris l’habitude d’assembler des puzzles.

Comme les musées, les bibliothèques sont fermées, ce qui rend votre personnel aussi déprimé que vos clients. Pour encourager ses amis de bibliothèque à travers le pays, Lesley Zavediuk, une bibliothécaire de Greensboro, en Caroline du Nord, leur a envoyé Cats vs. Les concombres, que vous avez vus pour la première fois dans une publicité Facebook. « Ils étaient amusants, mignons et bon marché », dit-il, « et je pensais qu’ils rendraient mes amis heureux car tout est terrible tout le temps. »

Sans rassemblements sociaux, sports, activités culturelles ou cultes, et avec des lieux de travail fermés, les activités qui donnent un sens à une vie saine peuvent être difficiles à trouver. En bonne santé ou pas, vous ne pouvez même pas camper dans le parking Walmart dans l’espoir de faire une bonne affaire pour le Black Friday!

Parfois, il semble que la seule activité significative officiellement approuvée c’est de la politique. Organisez une manifestation et vous pourrez voir vos amis. La semaine dernière, la journaliste Nancy Rommelmann de Portland, Oregon, a rapporté comment les manifestations sont devenues un mode de vie nocturne, avec «un nouveau jour férié, des fanfares, des kiosques de t-shirts et, à côté du tribunal, un spectacle de lumière high-tech avec les noms des personnes tuées par la police, ainsi que des policiers au visage de cochon et aux yeux en X. ».

Si vous ne souhaitez pas quitter la maison, vous pouvez toujours participer à des discussions politiques sur les réseaux sociaux. Cela ne présage rien de bon pour les prochains mois. Bonne fêtes.

* Cette chronique ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction, Bloomberg LP et de ses propriétaires. Pas d’El Financiero.

* L’auteur est un chroniqueur d’opinion pour Bloomberg. Elle a été rédactrice pour le magazine Reason et chroniqueuse pour le Wall Street Journal, Atlantic, New York Times et Forbes. Ses livres incluent & # x27; Le pouvoir du glamour & # x27;.