Ethereum Classic (ETC) a subi une nouvelle attaque de 51%. C’est la deuxième fois qu’une telle chose se produit en moins d’une semaine. Ces attaques se produisent lorsqu’un groupe de mineurs contrôle plus de 50% du taux de hachage ou de la puissance de calcul du réseau et en profite pour manipuler ou modifier les enregistrements de la blockchain.

Dans ce cas, il y a eu une réorganisation de plus de 4000 blocs dans le bloc 10,935,622. Cela implique que les enregistrements comptables ont été manipulés, l’historique des transactions effacé et remplacé par un autre. Ainsi, l’attaquant a la possibilité de dépenser deux fois les ETC enregistrés dans ces blocs.

Les développeurs ont reconnu l’attaque sur le réseau

Le groupe minier Ethermine, via sa société mère Bitfly et l’échange de crypto-monnaie Binance, a signalé l’attaque. Pour cette raison, ils ont annoncé que tous les paiements, retraits et dépôts ETC sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Quelques minutes avant le rapport de Bitfly, les développeurs d’ETC ont conseillé aux maisons de change et aux pools de minage « d’augmenter considérablement les délais de confirmation sur tous les dépôts et transactions entrants » en raison des « attaques récentes sur le réseau ».

Jusqu’à présent, la valeur monétaire de l’attaque d’aujourd’hui est inconnue. Mais on peut en déduire que, à 23,44 $ de récompense par bloc extrait, l’attaquant a probablement gagné 93 760 $ grâce à ses seules récompenses.

Compte tenu des mauvaises conditions de sécurité du réseau, le co-fondateur d’Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, a recommandé aux développeurs ETC de suivre leurs traces et de changer le protocole Proof-of-Stake (PoS).

Buterin a ajouté que même compte tenu de la «culture d’aversion au risque» qu’il perçoit dans la communauté des développeurs ETC, «à ce stade, faire le saut semble être moins risqué qu’improbable».

Il est important de préciser que le PoS présente également des défis en termes de sécurité et est sensible à 51% d’attaques comme toute blockchain.

Similitudes avec l’attaque précédente

Lors de l’attaque précédente, qui s’est produite le 31 juillet, bien que les développeurs d’ETC aient initialement nié qu’il s’agissait d’une attaque à 51%, le fait a été confirmé et ses détails ont été exposés.

Chronologie et diagramme de l’attaque du 31 juillet. Source: Bitquery / bitquery.io

Là a eu lieu la bifurcation du réseau et la double dépense de 807 260 ETP, soit 5,6 millions USD. De plus, l’attaquant a obtenu 13000 ETH des récompenses minières du bloc.

A cette occasion, l’attaquant a dépensé 17,5 BTC (192000 USD) pour acquérir la puissance de hachage nécessaire à la réalisation de l’opération, selon les données de la société Bitquery.

Les facteurs qui ont facilité l’attaque précédente sont les mêmes que ceux qui ont permis celle-ci. La désintégration du hashrate ETC influence principalement. Il est actuellement de 66,28 T après avoir atteint un record de 266,37 T le 22 janvier.

Hashrate d’Ethereum Classic au cours de la dernière année. Source: 2miners / 2miners.com

Cela réduit le coût d’attaque du réseau. Crypto51 rapporte qu’il faut 8 356 $ par heure pour mener des attaques de ce type sur ETC.

