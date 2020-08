Note de l’éditeur: Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage. Dans sa dernière chronique, il identifie cinq défenseurs centraux potentiels que Man City pourrait cibler dans la fenêtre de transfert pour s’associer aux côtés d’Aymeric Laporte.

Malgré des dépenses inimaginables pour son équipe au cours de la dernière décennie, Manchester City se trouve toujours à court d’options d’arrière central convaincantes. Depuis que Vincent Kompany est parti pour le club des garçons d’Anderlecht l’été dernier, le club a également manqué de leadership de l’arrière. Et alors que leur bilan défensif n’est pas en soi mauvais – 33 buts encaissés en 31 matchs est la cinquième meilleure note de la Premier League – et que défendre est autant une question d’organisation et de travail en tant qu’unité que de joueurs individuels, cela se sent toujours comme City sont à un renfort de qualité pour retrouver solidité et fiabilité défensives.

2 Liés

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Alors qu’Aymeric Laporte est lentement réintroduit dans la première équipe après presque un an de blessure, Pep Guardiola espère avoir son meilleur défenseur en pleine forme à temps pour le début de la saison prochaine. Mais, si le retour du Français sera un soulagement, il reste encore une place à combler à côté de Laporte. Autant Fernandinho a fait un travail honnête de suppléant à la défense, autant le Brésilien, Nicolas Otamendi ni John Stones ne semblent être la solution à long terme au puzzle défensif de Manchester City. City a également ajouté l’ancien produit de Chelsea et le défenseur de Bournemouth Nathan Ake la semaine dernière, mais il se sent comme un transfert pour renforcer la profondeur plutôt que pour entrer directement dans la première équipe.

En tant que l’un des entraîneurs de football les plus indépendants d’esprit et de réflexion latérale, il est difficile de prédire le prochain mouvement de Pep Guardiola, mais j’ai néanmoins identifié cinq candidats du pied droit – chacun avec ses propres avantages et inconvénients – qui pourraient peut-être le fleuret idéal pour le pied gauche Laporte au centre de la défense de la ville.

Kalidou Koulibaly est l’un des rares défenseurs centraux exerçant son métier en dehors des clubs d’élite traditionnels 8 à 10 en Europe qui s’installeraient confortablement au sommet de la Premier League – ou de la Liga ou de la Bundesliga allemande, d’ailleurs. À première vue, son cadre et sa stature imposants sont ses caractéristiques les plus frappantes, mais lorsque le jeu s’installe, il ne faut pas longtemps pour remarquer que l’international sénégalais né en France est plus que du rythme et de la puissance – il est également bon sur le terrain. balle et élégant avec elle. S’étant déjà distingué comme l’un des meilleurs défenseurs de la Serie A pendant plusieurs années, Koulibaly n’aurait aucun problème à faire face à l’intensité de la Premier League, en passant confidentiellement son chemin hors du jeu très pressant de l’adversaire ou en répondant généralement à Pep. Les exigences élevées de Guardiola.

Kalidou Koulibaly est l’un des défenseurs les mieux notés d’Europe et pourrait faire pour City, ce que Virgil van Dijk a fait pour Liverpool. Photo par Francesco Pecoraro / .

Plus précisément, Koulibaly – contrairement à de nombreux défenseurs centraux faciles à regarder au plus haut niveau du jeu – est également un défenseur efficace et sans fioritures. Ce n’est un secret pour personne que le joueur de 29 ans a été étroitement surveillé par les clubs de Premier League ces dernières années, les principaux rivaux de City, Manchester United et Liverpool, qui seraient intéressés. Il ne sera pas bon marché cependant, comme le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a clairement indiqué que seule une « offre ridicule » de l’ordre de 100 millions d’euros lui ferait même envisager la possibilité de vendre le défenseur. Même si Koulibaly a clairement le niveau requis pour améliorer Manchester City sur la défensive, il reste à voir si quelqu’un est prêt à dépenser de tels montants pour un joueur sans pratiquement aucune valeur de revente pendant ce qui risque d’être un été d’austérité sur le marché des transferts. .

Le candidat à l’évasion: Caglar Soyuncu, Leicester City (24 ans)

Après avoir à peine joué lors de sa première saison à Leicester après son déménagement de 21 millions d’euros de Fribourg à l’été 2018, Caglar Soyuncu s’est désormais imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus impressionnants de la Premier League. Toute inquiétude concernant le fait que Leicester soit considérablement affaibli défensivement à la suite de la vente de Harry Maguire à Manchester United a rapidement été oubliée car l’équipe de Brendan Rodgers semble encore plus solide et compacte – seul Liverpool ayant concédé moins que les 29 buts abandonnés par les Foxes.

L’international turc se démarque par son style de défense agressif et «proactif» – il chronomètre et anticipe bien ses interceptions, n’ayant jamais peur de sortir de la ligne défensive pour attraper le ballon devant un attaquant adverse. Sa mobilité et sa capacité au ballon l’encouragent à mener un type de défense assez risqué – ne jamais avoir peur de faire un dribble pour se sortir des ennuis ou soulager la pression – ce qui, jusqu’à présent, n’a pas prouvé. coûteux pour Leicester City. Il est également excellent pour chronométrer ses défis aériens. Toutes ces qualités remarquables seraient compatibles avec la façon de jouer au football de Manchester City et feraient de Soyuncu une proposition intéressante. Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que les Foxes ne fassent face à un autre combat pour s’accrocher à un défenseur central très apprécié.

Le choix atypique: Jose Maria Gimenez, Atletico Madrid (25 ans)

Malgré tous ses principes, Pep Guardiola aime parfois aller à contre-courant et surprendre les gens – alors que se passerait-il s’il détendait soudainement – pas abandonnait – ses idées de faire jouer ses arrières centraux de manière rigide par l’arrière? L’Uruguayen fait partie des meilleurs défenseurs incontestés du football européen; qu’il s’agisse de lancer son corps sur la ligne pour empêcher le ballon d’entrer ou de se disputer toute la nuit avec les avant-centres les plus puissants du match.

Très bien le défenseur uruguayen archétypique, son jeu consiste principalement à gagner des défis et moins à passer et à construire par l’arrière. Cela ne veut pas dire qu’il est complètement inutile avec le ballon; après tout, il tient bon dans une équipe forte de l’Atletico Madrid. Son jeu aérien impressionnant et ses qualités de marqueur pourraient être utiles pour une équipe qui a encore tendance à concéder des buts mous. Malheureusement, les blessures ont jusqu’à présent empêché le joueur de 25 ans de passer à un niveau encore plus élevé.

Jose Gimenez ne correspond pas au profil de Pep Guardiola, mais le défenseur pragmatique pourrait-il être exactement ce dont City a besoin? Photo par Quality Sport Images / .

Auparavant joueur utilitaire – souvent utilisé à l’arrière droit et en tant qu’homme tenant au milieu de terrain – l’international allemand semble maintenant s’installer définitivement dans le rôle d’arrière central pour le club et le pays. Joueur principalement solide, fiable et discret sur le terrain – bien que souvent salué par ses coéquipiers pour son « leadership discret » – Ginter a récemment reçu plus de permis pour sortir de son rôle défensif et a également développé son jeu de passes.

Avec Niklas Sule et Antonio Rudiger aux prises avec des blessures à long terme, Ginter a revendiqué une place de départ dans l’équipe d’Allemagne et a reçu les éloges de Joachim Low pour son approche désintéressée et loyale en tant que type « équipe avant individu ». Le défenseur calme et intelligent – qui ne prend presque jamais de réservations et qui n’a pas encore été expulsé dans sa carrière professionnelle – est sans doute le défenseur central le plus performant de Bundesliga cette saison. Le joueur de 26 ans, qui a joué sous Jurgen Klopp au Borussia Dortmund, n’aurait aucun problème à maîtriser le style de passe de Manchester City, même s’il aurait besoin de s’affirmer encore plus dans son jeu de marquage.

Peut-être qu’un transfert à Manchester City intervient trop tôt dans la carrière de l’arrière central norvégien, mais il possède des qualités qui auront sûrement attiré l’attention de City. À l’origine un milieu de terrain défensif, Ajer est à l’aise avec le ballon à ses pieds et peut souvent être vu bondir en avant – parfois même de manière trop aventureuse – du cœur de la défense celtique. Sa capacité à aider à construire à l’arrière et à avancer pour créer des avantages numériques plus haut sur le terrain sont des compétences qui correspondent parfaitement à la façon dont Pep Guardiola aime idéalement jouer au jeu.

Debout six pieds cinq pouces – et pas particulièrement lent dans le virage – Ajer a eu peu de problèmes à se tenir debout dans les airs, tandis que quatre saisons dans le jeu écossais lui ont également donné l’avantage agressif qui est souvent nécessaire pour survivre dans la Premier League. Bien que l’international norvégien (14 sélections) soit encore relativement peu prouvé au plus haut niveau, il a bien géré tous les défis qui lui ont été lancés depuis son arrivée au Celtic en 2016 et est un professionnel déterminé et un leader naturel. Bien qu’Ajer puisse être considéré comme un investissement plus risqué, bien que moins coûteux, à ce stade précoce de sa carrière, il convient de noter qu’il se trouve à un stade étonnamment similaire – à la fois en termes de carrière et de développement – à celui où Kompany était lorsqu’il a rejoint. Manchester City en 2008 …