Il Bordeaux et le Nantes Ils entament leur participation en Ligue 1 à la recherche de nouveaux buts, jouant ce vendredi à 19h00 le match correspondant à la première journée au stade. Stade Matmut-Atlantique.

21/08/2020

On à 11:06

CEST

.

Il FC Girondins Bordeaux Il était à la 12e place la saison dernière en Ligue 1 avec 37 points et des chiffres de 40 buts pour et 34 contre. Commencez cette nouvelle campagne avec une équipe composée de 25 joueurs, qui sera commandée par Jean-Louis Gasset.

Quant au rival, le FC Nantes il était en treizième position la saison dernière en Ligue 1 avec 37 points et un bilan de 28 buts en sa faveur et 31 contre. Commencez cette nouvelle édition avec Christian Gourcuff en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 30 footballeurs.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du FC Girondins Bordeaux et les résultats sont quatre défaites et six nuls pour l’équipe locale. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre Nantes. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 0-1 pour les locaux.