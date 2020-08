Mike Manley, PDG de Fiat Chrysler Automobiles, a fait des déclarations intéressantes dans lesquelles il laisse la porte ouverte au développement de pick-up électriques. Les véhicules à zéro émission qui, s’ils arrivent sur le marché, le feront sous la marque RAM qui obtient de si bons résultats de vente aux États-Unis.

Ford et General Motors se sont depuis longtemps mis au travail pour donner vie à leur premier pick-up électriques production en série. Des véhicules appelés à jouer un rôle clé dans le processus de transition vers la mobilité électrique aux États-Unis et au Canada. Dans cette « course » particulière à l’électrification de ce type de véhicule si populaire dans les Amériques, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ne veut pas être en reste.

En ce moment FCA peut se vanter d’avoir l’un des pick-up les plus vendus dans son portefeuille en Amérique du Nord. La marque RAM obtient de très bons chiffres de vente. Tant est sa progression que, si ce rythme est maintenu, elle dépassera bientôt Jeep et deviendra la véritable «locomotive» de FCA sur le marché nord-américain. Les ventes mondiales de RAM en 2019 ont atteint 847000 unités, 17% de plus que l’année précédente.

RAM 1500, l’un des pick-up les plus vendus en Amérique du Nord.

RAM, comme le reste des entreprises qui sont une référence sur le marché du pick-up, doit s’adapter aux temps nouveaux. Une époque où l’électrification, la connectivité et l’automatisation sont des technologies clés. Mike Manley, PDG de Fiat Chrysler Automobiles, a fait des déclarations très intéressantes sur la possibilité de voir un pick-up RAM électrique.

Ce qui est clair, c’est que s’il arrive sur le marché, il le fera après ses principaux concurrents. Les pick-up électriques Ford et GM sont au coin de la rue. Et nous ne devons pas non plus perdre de vue le Tesla Cybertruck et le Rivian R1T. «La raison pour laquelle nous n’avons pas beaucoup parlé des pick-up électriques n’est pas parce que nous considérons ce marché comme inexistant. Nous avons toujours eu une vision légèrement différente des délais et des taux d’adoption, particulièrement en Amérique du Nord en termes d’électrification totale. Nous sommes très attachés à notre stratégie d’électrification, dont la plupart ont été révélées », a déclaré Manley.

La vérité est que ces déclarations rappellent celles de Mary Barra, PDG de General Motors, qui a récemment assuré que le La transition de l’Amérique vers la mobilité entièrement électrique prendra des décennies. Tout cela malgré le fait qu’il s’agit de l’un des principaux marchés de la voiture électrique. Le principal dirigeant de la FCA a déclaré avec insistance qu’ils ne seront pas laissés de côté: « De toute évidence, les pick-ups sont une franchise clé pour nous, et nous ne serons pas en reste s’il y a un risque que notre position soit diluée à l’avenir. »

Y a-t-il une possibilité de voir un RAM 1500 électrique? FCA n’exclut pas cette option.

La prochaine nouveauté qui introduira RAM Cela n’aura rien à voir avec l’électrification. Voici le nouveau RAM Rebel TRX. Ses débuts sont imminents et donneront vie à la gamme puisqu’il s’agit d’une variante « hyper-vitaminée » du RAM 1500.

RAM, la nouvelle «locomotive» de Fiat Chrysler Automobiles? Lire l’actualité