Le pilote espagnol Fernando Alonso avancé dans sa configuration face au 800 km de Indianapolis, dans une deuxième séance productive en termes de nombre de tours et de rythme, malgré une collision avec le mur dans la dernière partie de la séance.

Alonso a terminé huitième le deuxième jour ce jeudi, après avoir été cinquième la veille lors de la première des sessions de formation officielles. Le double champion du monde de Formule 1, aux commandes de sa Ruoff Arrow McLaren SP Chevy numéro 66, était à trois dixièmes du plus rapide, le Néo-Zélandais. Scott Dixon (Honda).

En préparation de la course qui se tiendra le 23 août, Alonso a roulé beaucoup plus sur l’ovale que la veille, 126 tours d’ici mercredi 29. Ainsi, le conducteur asturien se prépare à peaufiner sa voiture tout en récupérant les sensations de conduite et de circulation dans le Indy 500, son retour au volant sept mois plus tard et depuis le Dakar.

« C’était la prise. Cet endroit a les murs très proches. C’est comme ça. J’espère que cela ne se produira pas dimanche 23. » Vous apprenez chaque tour que vous faites et nous avons appris de cela. Demain on recommence. Je pense que tout ira bien demain. Continuons notre bon travail et espérons qu’il n’y aura plus de problèmes », a déclaré un Alonso qui aspire à la ‘Triple Couronne’ à propos de son accident.

Dixon, leader des IndyCar Series et vainqueur de trois essais consécutifs début 2020, a présenté sa candidature à la pole à jouer ce week-end et sa deuxième victoire dans l’épreuve, 12 ans après sa victoire en 2008 La compétition est rude là-haut, avec Takuma Sato et Marco Andretti deuxième et troisième.