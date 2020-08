Spal-Fiorentina 1-3 Terracciano 6: Coupable sur le but immédiatement, ferme alors la porte de l’alto, sans jamais souffrir.

Milenkovic 6: Solide jeu de l’arrière violet, le Serbe joue le jeu classique de la force et de l’intelligence.

Ceccherini 6: Il mène la défense depuis le centre, il ne regrette pas Pezzella.

Igor 6: Jouez un match ex avec la tranquillité d’esprit, en mettant votre jambe et votre attention.

Lirola 5: L’Espagnol donne à Spal le ballon qui vaut l’égalité, pire que le sien.

Pulgar 6.5: Glacial du spot comme toujours, au milieu du terrain il gère bien beaucoup de balles.

Duncan 7: Il ouvre la danse avec un grand objectif, au milieu du terrain il est dominant, grâce à ses qualités et sa physicalité.

(À partir de 48 ’s.t. Terzic: SV)

Viens 6: Dans la ruelle, il fait toujours son devoir, il n’a jamais l’air mal et ne l’expose jamais à des problèmes inutiles.

(À partir de 20 s.t. Subtil 6: Entrez et donnez de la vivacité, de la race et de la qualité. De sa séparation vient une belle opportunité pour Cutrone et la rigueur sur l’Église).

Agudelo 6: Bon le premier en tant que partant du jeune colombien ex Gênes, qui tente d’apporter de la vivacité et de la fraîcheur au match.

(À partir de 10 ‘s.t. Kouamè 7: Entrez et marquez, un bel après-midi pour l’ancien Gênes, qui s’ouvre la saison prochaine avec beaucoup de joie et d’espoir)

Église 6.5: Le joyau de la maison est revenu au protagoniste, donnant une passe et gagnant une pénalité. Un bon signe pour l’avenir.

(À partir de 49 ‘s.t. Depuis les murs: SV)

Vlahovic 6: Il essaie et construit des balles intéressantes, mais le but manque toujours.

(À partir de 20 s.t. Cutrone 6: Entrez et combattez, créant de bonnes opportunités. Lui aussi sera une ressource pour l’avenir)

Iachini 6.5: Semaine parfaite pour l’attaquant, avec deux victoires convaincantes et une confirmation sur le banc violet. D’où la nouvelle Fiorentina.