par Peter A. Goves et Annalisa Piazza de MFS

Les chocs extraordinaires exigent des réponses extraordinaires. Le fonds temporaire pour la relance de la prochaine génération de l’UE semble aller dans cette direction.

Nous sommes optimistes quant à ce plan et pensons qu’il a plusieurs implications pour les marchés. Parmi les plus importants, nous en mentionnons trois:

Décaissements sélectifs et remboursement conjoint

Le fonds de relance introduit le concept de subventions ciblant les États membres les plus touchés.

Les subventions non remboursables, par définition, n’ont pas à être remboursées. Leur inclusion dans le plan vous permet de améliorer les paramètres de crédit souverains qui autrement auraient pu subir une nouvelle détérioration.

Les obligations communes de l’UE, émises pour financer des aides non remboursables, seraient remboursées non pas par les États membres mais par les nouvelles ressources collectives de l’Union.

Ces émissions communes représentent un forme supplémentaire d’intégration fiscale parce que les subventions peuvent être distribuées de manière non symétrique selon une formule d’allocation et remboursées par tous les États membres via le budget communautaire. Il faut dire, cependant, que ce n’est pas une question de mutualisation de la dette déjà en circulation car les obligations d’État de chaque pays continueront d’exister.

Néanmoins, la nature et la forme des aides non remboursables (principalement destinées aux pays du sud et de l’est de l’Europe) permettront de réduire les divergences entre les différentes économies européennes, conduisant à une plus grande convergence pour combler les écarts de production sur la période 2021-2023. .

Des investisseurs à la recherche d’actifs AAA

Le concept d’émission de dette commune de l’UE n’est pas entièrement nouveau, mais avec seulement 52 milliards d’euros d’obligations en circulation, l’offre est très limitée. La mise sur le marché de titres à hauteur de 750 milliards d’euros dans les prochaines années, qui viendront s’ajouter aux 100 milliards de Plan sûr (qui débutera dans quelques mois), transformera l’UE en grand diffuseur supranational européen. En outre, il offrira aux investisseurs une courbe d’actifs AAA liquide supplémentaire dans un monde où l’offre d’actions de haute qualité est rare.

Un autre avantage pour les emprunteurs est la capacité de se financer au taux AAA de l’UE, qui est très bas et améliore la viabilité de la dette et la confiance du marché dans les questions souveraines des États membres endettés.

Le Fonds de relance est une initiative conjointe qui vise à exploiter les niveaux actuellement bas des taux d’intérêt au profit des États membres et de la cohésion de toute l’Union. Le nouveau rôle de l’UE en tant que grand émetteur de dette «commune» de haute qualité soutient non seulement les actifs européens risqués (signalant la cohésion et la solidarité), mais intègre également de manière significative le secteur plus large des instruments AAA.

La confiance dans la zone euro s’est renforcée, entraînant une baisse des primes de risque

Nous pensons que le fonds de relance réduit les craintes existentielles sur l’avenir de l’euro, facteur positif à moyen terme pour la monnaie unique. Conjointement aux accommodements monétaires fournis par la BCE, il devrait permettre d’endiguer la dispersion des souverain se propage et la volatilité des marchés européens des obligations d’État.

De manière générale, en outre, la baisse des primes de risque devrait favoriser les actifs risqués. La perception d’une Europe plus unie et la perspective à moyen terme de nouveaux progrès vers une politique budgétaire commune pourraient, entre autres, permettre à l’euro de devenir progressivement une monnaie de réserve.