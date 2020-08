Mumbai: La Haute Cour de Bombay a accordé jeudi une caution aux promoteurs de la Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Kapil Wadhawan et Dheeraj Wadhawan, qui ont été accusés de blanchiment d’argent par la Direction de l’application dans l’affaire de fraude multi-crore Yes Bank.

Le juge Bharati Dangre leur a accordé une caution, car la Direction de l’exécution (ED) n’a pas déposé son acte d’accusation contre eux dans l’affaire dans le délai de 60 jours stipulé.

Le tribunal a ordonné au duo de déposer Rs un lakh chacun comme caution et de rendre leurs passeports.

Les frères, cependant, resteront en prison car ils ont également été inscrits par le Bureau central d’enquête (CBI) dans la même affaire.

Ils avaient demandé une mise en liberté sous caution, affirmant que le directeur général n’avait pas déposé sa feuille d’accusation dans le délai stipulé de 60 jours.

Les frères ont été arrêtés par l’ED le 14 mai pour blanchiment d’argent.

L’ED a déposé son acte d’accusation le 15 juillet contre les Wadhawans, le fondateur de Yes Bank, Rana Kapoor, sa femme Bindu Kapoor, ses filles Roshni et Rekha, et leur cabinet d’expertise comptable Dularesh K Jain and Associate.

La Direction de l’application de la loi avait engagé une procédure dans cette affaire après que la CBI ait enregistré un FIR le 7 mars 2020 en relation avec des prêts suspects présumés accordés par Yes Bank et la « contrepartie » entre Rana Kapoor et les Wadhawans.