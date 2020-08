Jon Bon Jovi, C’est l’un des rockeurs qui aiment le plus jouer dans notre pays, mais au milieu de la pandémie, il faudra sûrement beaucoup de temps pour le revoir vivre. Mais, pour ceux qui sont fans dans l’âme, ne vous inquiétez pas, l’artiste effectuera un concert gratuit en streaming, où ils peuvent chanter, crier et, espérons-le même, lui parler ensuite Vendredi 14 août 2020.

Le prétexte de cette rencontre intime est de célébrer la nouvelle alliance créée par la maison de vins rosés du rockeur et son fils, Jesse Bongiovi, avec Gérard Bertrand, dit «Hampton Water» et l’association à but non lucratif, «World Central Kitchen» avec lequel Bon Jovi collabore depuis 2019, pour aider clutter contre la faim et la pauvreté Dans le monde entier. Mais maintenant, avec les effets de la pandémie par COVID-19[FEMININE créer de nouvelles stratégies est une réussite pour le chanteur qui se caractérise par sa passion pour la philanthropie.

Tous les détails

L’événement sera diffusé en direct via la page Facebook officielle de Hampton Water, à partir de 5h30 l’après-midi, ni plus ni moins qu’avec «Happy hour». Les fans pourront assister à un dégustation virtuelle de vin bse produisant aux côtés du chanteur de 58 ans et de son fils. Ensuite, il y aura une session de questions et réponses sur la nouvelle cause caritative. Où les fans peuvent également participer et enfin à six heure du soir, nous pourrons chanter certains des tubes des 14 albums studio, qui ont Bon Jovi avec le groupe.

«Lorsque la pandémie a commencé et que les gens se battaient dans tout le pays, nous savions que nous devions faire quelque chose pour aider. WCK a créé un moyen incroyable de pas seulement aider à ceux qui avoir besoin, mais aussi créer du travail pour la restaurantes et entreprises quiue est très nécessaire. Pour nous, cette association était une évidence », explique le fils du chanteur.

De plus, tout au long du mois d’août, chaque dollar l’achat de vins Hampton Water – disponibles dans divers magasins au Mexique – ira à World Central Kitchen; l’organisation fondée en 2010 par le célèbre chef José Andrés pour nourrir les habitants des zones touchées par des catastrophes naturelles. Et comme si cela ne suffisait pas, Bon Jovi offre une réduction de 10% à ceux qui achètent une bouteille via le portail de l’entreprise en utilisant le code LIVE 10.

Et si cela ne suffisait pas, ce ne sera pas la seule nouvelle que nous aurons sur le chanteur et son groupe tout au long de l’année. La date de sortie de l’album « Bon Jovi 2020 « , a été reporté à octobre 2020. Ce sera jusque-là quand nous connaîtrons sûrement plus de détails sur la tournée pour visiter le Mexique en 2021. Alors que le concert et le lancement ont lieu, nous vous invitons à vous rappeler quand la programmation originale de Bon Jovi est entrée au Hall of Fame .