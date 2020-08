▲ Le Paraguayen Antonio Sanabria (9) a fait un doublé pour contribuer à la victoire 3-0 de Gênes sur Hellas Verona, économisant ainsi sa place sur le circuit italien. Photo Ap

Journal La Jornada

Lundi 3 août 2020, p. 3

Rome. Gênes a assuré son séjour en Serie A grâce à sa victoire 3-0 ce dimanche contre Hellas Verona, avec un doublé de l’attaquant paraguayen Antonio Sanabria, à la fin du Calcio.

Cependant, pour cinq clubs italiens, la saison est toujours en cours, la Juventus, Naples et Atalanta devant poursuivre leur campagne en Ligue des champions, et Rome et l’Inter en Ligue européenne. Les tournois continentaux reprendront la première semaine d’août, après avoir été suspendus en mars.

L’équipe qui descend en Serie B, avec SPAL et Brescia, est Lecce, qui a perdu 4-3 ce dimanche contre Parme. Lecce, qui était revenu dans l’élite cette saison, s’est classé 18e, à quatre points de Gênes.

L’équipe rouge et bleue dépendait d’elle-même pour éviter la relégation et n’a pas échoué le dernier jour.

Ses fans, qui ont dû suivre le match à la télévision car ils ne pouvaient pas se rendre au stade en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de Covid-19, n’ont pas trop souffert, puisque Sanabria a ouvert le score à la cinquième minute.

Un centre du droit danois Lukas Lerager a conduit l’attaquant paraguayen dans le filet. Et 10 minutes plus tard, Sanabria a de nouveau marqué, lorsque le Macédonien Goran Pandev a divulgué une passe entre les centrales de Hellas Verona et que le Sud-américain a battu le gardien rival d’un tir croisé.

A cette époque, Gênes avait pratiquement garanti la permanence, puisque dans le même temps Lecce a perdu 2-0 à domicile contre Parme.

Malgré le fait que Lecce ait réussi à égaliser le score à la mi-temps, leur chance était décidée, l’Argentin Cristian Romero marquant le troisième, également avec une tête, pour Gênes juste avant la pause intermédiaire, à 44 ans.

Malgré l’expulsion de Romero lui-même au moment du match, pour un double avertissement, Gênes a réussi à endormir le match contre un adversaire qui ne jouait rien.

Dans le stade de Lecce, par Parme, ils ont marqué Fabio Lucioni, but contre son camp pour 11; Gianluca Capriani, à la 24e minute; le danois Andreas Cornelius, à 52 ans, et Roberto Inglese, à 66 ans, tandis que l’équipe tchèque a marqué le tchèque Antonin Barak à la minute 40; Biagio Meccariello, à 45 + 1, et Gianluca Lapadula, à 68.

Dans les autres matches, sans importance pour le classement, la Fiorentina a battu SPAL 3-1 et l’Udinese a battu Sassuolo 1-0, tandis que Bologne et Turin étaient à égalité sur un but.

C’était la fin de la saison de Serie A, 11 mois après son début, car elle était paralysée de mi-mars à fin juin par la pandémie de Covid-19.