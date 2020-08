Le plus ancien club professionnel d’Italie, Gênes, a garanti la survie de la Serie A le dernier jour de la saison pour la deuxième année consécutive dimanche en battant Hellas Verona 3-0, tandis que Lecce est devenu la dernière équipe à être reléguée.

Lecce, promu la saison dernière, a perdu 4-3 à domicile contre Parme et a été relégué pour la neuvième fois depuis ses débuts en Serie A en 1985-86. Gênes a terminé 17e avec 39 points, quatre devant Lecce qui rejoindra SPAL et Brescia en Serie B la saison prochaine.

Antonio Sanabria a marqué deux fois dans la première demi-heure pour Gênes et Cristian Romero, expulsé en seconde période, a ajouté le troisième avant la mi-temps. Francesco Cassata de Gênes et Sofyan Amrabat de Vérone ont été expulsés à la dernière minute.

Fabio Lucioni a mis son propre but avant que Gianluca Caprari ajoute une seconde pour Parme mais Antonin Barak et Biagio Meccariello ont ramené Lecce à la mi-temps. Andreas Cornelius et Roberto Inglese ont rétabli l’avance de deux buts de Parme et Gianluca Lapadula en a retiré un.

Lecce devait gagner et espérer que Vérone pourrait prendre au moins un point à Gênes, mais leurs espoirs étaient effectivement dépassés après une demi-heure.

Bien que le jeu ait été effectivement réglé, les esprits ont explosé en seconde période. Romero a été expulsé pour une deuxième infraction réservable juste après l’heure, tandis que Francesco Cassata de Gênes et Sofyan Amrabat de Vérone ont suivi pour se battre contre le drapeau de coin à la dernière minute.

Pendant ce temps, les échecs défensifs de Lecce étaient à nouveau évidents alors qu’ils perdaient 2-0 contre Parme.

Lecce a vaillamment riposté et égalisé avec des buts de la tête d’Antonin Barak et Biagio Meccariello cinq minutes avant la mi-temps.

Cependant, les buts de Cornelius et Inglese en seconde période ont rétabli l’avance de deux buts de Parme avant que Gianluca Lapadula ne recule pour Lecce.

Dans d’autres matches, la Fiorentina a terminé sa campagne avec une victoire 3-1 au SPAL tandis que l’Udinese a gagné 1-0 à Sassuolo et Torino a tenu Bologne 1-1.