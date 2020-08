Girona vs Elche LIVE Heure, Chaîne, Où voir Final Second Division Espagne 2019-2020

Nous aurons un grand match ce dimanche 23 août, où nous rencontrerons le dernier invité de la Ligue espagnole 2020-2021, puisque la finale de retour pour la promotion se jouera dans le Deuxième division d’Espagne entre lui Girona et Elche sur le court de Montilivi.

Heure et chaîne Girona vs Elche

Campus: Stade Montilivi, Gérone, Espagne

Heure: 22h00 d’Espagne. 15h00 au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Panama et au Pérou. 17h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 13 h 00 PT / 16 h 00 HE aux États-Unis.

Canal: SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. beIN Sports aux États-Unis.

Gérone vs Elche LIVE

La boîte Elche Il sait qu’il devra faire un match parfait s’il aspire à obtenir une promotion, mais il a de l’expérience dans cette circonstance, car il faut se rappeler qu’en demi-finale, ils ont fait match nul 0-0 à domicile et, en tant que visiteurs, ils ont battu Saragosse 0-1, quelque chose qu’ils essaieront de répéter.

Pour sa part, Girona Il semble avoir la table servie en étant à domicile et sachant que la victoire leur donne une promotion, ils ont 5 victoires consécutives à domicile et leur dernière défaite à domicile remonte au 22 décembre.

Ces deux équipes ont disputé le match aller jeudi dernier dans le Manuel Martinez Valero. Dans cet affrontement, les deux étaient plus préoccupés de ne pas encaisser un but que de le marquer, scellant un match nul 0-0.

Comme il Girona Comment Elche Ils connaissent l’importance de ce match puisque tout est défini ce dimanche, il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur jouera en première division à partir de septembre, tandis que le perdant se retrouvera avec un goût amer car il faut qu’il y ait une autre saison en deuxième division. Dans les prévisions Blanc-i-vermells est préféré quand on est à la maison, mais Illicite sortira pour «tuer ou être tué. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Gérone vs Elche.

Girona vs Elche LIVE Heure, Chaîne, Où voir Final Second Division Espagne 2019-2020